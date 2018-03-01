Masa Tenisinde 5 Kupa

Masa Tenisi Ferdi Dostluk Ligi’ne katılan Malatyalı masa tenisi sporcuları 5 kupa kazanarak, en fazla kupa kazanan il oldu. Müsabakalarda 4 Yeşilyurt Belediyesporlu masa tenisi takımı oyuncusu mücadele etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Masa Tenisi Ferdi Dostluk Ligi, Gaziantep’te gerçekleştirildi. Dört Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu masa tenisi sporcusunun yer aldığı Masa Tenisi Ferdi Dostluk Ligi’nde, Malatyalı masa tenisi sporcuları toplamda 5 kupa kazanarak, en fazla kupa kazanan ekip olarak önemli bir başarıya imza attılar.

Masa Tenisinde beş ligde mücadele eden Yeşilyurt Belediyesporlu masa tenisi sporcularından Cüneyt Turdu Süper Lig ikincisi, Orhan Altay Süper Lig üçüncüsü, Fikret Ayak 2. Lig ikincisi ve Hamdi Banazılı 3.lig birincisi olarak kürsüye çıktı. 120 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar 2 gün sürdü. Ligde bir sonraki etap Mayıs ayında Malatya da yapılacak.

Yeni Malatya Gazetesi