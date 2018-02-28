MASKi Personelini Eğitiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı kurum içi eğitim programı kapsamında tüm personele “Kişisel Gelişim Eğitimi” verildi.

MASKİ, altyapı yatırımları gerçekleştirirken personelin eğitimlerini de önemsiyor. Kurum içi ve kurum dışında yıl içerisinde personellerin katılımıyla birçok eğitim düzenliyor. Bu kapsamda 2018 yılının ilk kurum içi eğitimi MASKİ Hizmet Binası Ab-ı Hayat Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitmen Fuat Sağıroğlu tarafından verilen ve on beş gün boyunca devam eden eğitimlerde, tüm birimlerden personellere; İletişim Teknikleri, Etkili Konuşma, Problem Çözme, Müşteri İlişkileri, Stres Yönetimi, Motivasyon, Takım Çalışması ve Kurum Kültürü eğitimi düzenledi. Eğitime kurumun tüm daire başkanlıkları ve müdürlüklerinin personeli katıldı.

İlçe şefliklerinde çalışan ve hizmet binasına gelemeyen personeller için ilçe şefliklerine gidilerek orada eğitim verildi. 15 gün süren eğitimin 1. haftasında İletişim Teknikleri, Etkili Konuşma, Problem Çözme ve Müşteri İlişkileri eğitimi verildi. 2. haftada ise; Stres Yönetimi, Motivasyon, Takım Çalışması ve Kurum Kültürü eğitimi verildi.

Personelin kendilerini daha iyi hissetmeleri ve çalışma şartlarında oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaları için etkili bir eğitim oldu. Stres yönetimini sağlayarak, motivasyonlarını yüksek tutmaları için önemli bilgiler verildi. Takım ruhunun diri kalması için takım çalışmalarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

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