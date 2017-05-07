MASKİ, Scada Sistemini Hayata Geçiriyor

İçme suyunda kayıp-kaçak sorununa kalıcı ve sistematik çözüm üretmek için alt yapıda köklü değişikliğe giden Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), içme suyunun bilgisayar ortamında adım adım izlenip ölçüleceği SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition – Merkezi Denetim ve Veri Toplama) sistemini kuruyor.

Göreve geldiği günden bu yana, öncelikli olarak Malatya’nın sahip olduğu çok değerli içme suyu kaynağını koruma altına almak, suyun kaynağından tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte meydana gelen olağanüstü su kayıp – kaçağını önlemenin mücadelesini yürüttüğünü ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, bu yolda büyük başarı sağladıklarını söyledi. Kurulum ve yazılım çalışmaları devam eden SCADA sistemini Yeni Malatya Gazetesi’ne anlatan Dr. Özdemir, “Ancak bu başarıyı ulaşmak istediğimiz hedef anlamında henüz yeterli görmüyoruz. Nihai hedefimiz Malatya’nın suyunun bir litresini bile israf edilmesini önlemektir. Bu, belki % 100 gerçekleşmez, ama hedefimiz bu olduğu müddetçe suyumuzun kayıp-kaçak oranını her geçen gün azaltarak, bir su kenti olarak Malatya halkının su sıkıntısı yaşamasını köklü biçimde önleyeceğiz. Çünkü yaşadığımız sıkıntıların kökeninde Türkiye ortalamasının üzerindeki kayıp-kaçak var” dedi.

Kayıp – kaçak sorununa köklü, kalıcı ve sistematik çözüm üretmek için altyapının yenilenmesi, nitelikli, çevreci ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının yanı sıra, SCADA sistemini kuracaklarını açıklayan Dr. Özdemir, bu sistem ile Malatya’nın içme suyunun bilgisayar ortamında adım adım izleneceğini, otomatik kontrol ve merkezde toplanacak veri demeti ile en ufak kayıp – kaçak noktalarını bile anında tespit ederek müdahale edeceklerini söyledi.

“Malatya’nın suyu var, mesele, bu suyun networkünü kurmaktı… Biz bu yolda büyük ilerleme sağladık

SCADA Sistemi’nin kurulmasının Malatya’nın içme suyu kaynaklarının fiziksel korumaya alınması kadar önemli olduğunu söyleyen Dr. Özgür Özdemir, içme suyu dağıtım sisteminin, üretim – tüketim yani arz – talep sistematiği içinde kurgulanacağını belirterek, “SCADA Sistemi bize, tüketicinin talebine göre su arz etmemizi sağlayacak. Çünkü bugüne kadar yaşanan su kıtlığı ya da su sıkıntısı suyun yokluğundan değil, dağıtım sistemindeki sorunlardan ve kayıp – kaçak oranının yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Şöyle bir örnek vereyim, bir depomuz su ile dolu iken, bir başka semtimizde ciddi su sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü depolar arasında transfer yapacak sistem kurulmamış. Geçen yıl Yeşiltepe’de yaşanan su sıkıntısı örneğinde olduğu gibi. Oysa suyumuz var, ama bu suyun transferini sağlayacak sağlıklı bir network kurulmamış. Biz işte, sıfırdan Malatya’nın içme suyu network sistematiğini kuruyoruz. SCADA ile hem dağıtım sistemini yeniden kurgulayacağız, hem de merkezi otomasyon izleme sistemi ile suyun nerede kaybolduğunu, hangi noktada şebeke dışı kaçak kullanım olduğunu tespit edebileceğiz” diye konuştu.

Çevre yolunun altından içme suyu borusu geçiriliyor

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, devam eden altyapı çalışmaları konusunda da bilgi verdi. Depolar arası bağlantının, su talebi yüksek olan bölgelere su transferi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Depolar arası bağlantı yapıyoruz. Kuyuönü hattı ile Melekbaba hattını birbirine bağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Dedekorkut Parkı’nın arka tarafından çevre yolunun altından 1000’lik boru geçiriyoruz. Karşıya yatay bir geçiş yapıyoruz. Kuyu önü mezarlığı önündeki depodan Melekbaba hattına giden geçen sene Yeşiltepe de yaşanan su sorununu çözmek için bu çalışmayı yapıyoruz. Çevre yolunun altından 1000’lik boru geçiriyoruz” dedi.

Güncel faaliyetler kapsamında Kuyuönü – Yeşiltepe taşıyıcı hattı ve Abdulgaffar ve Şeyhbayram mahallelerinde kayıp – kaçağı önleyecek ‘Ölçülebilir Alt Bölge (DMA)’ hattı çalışmalarına başlandığını belirten Dr. Özdemir, “Bu kapsamda yaklaşık 7 milyon TL maliyetle toplamda 10,5 Km’lik içmesuyu hattının yanı sıra 250 adet abone bağlantısı ve 2 adet debimetre vana odası çalışması yapılacak” açıklamasını yaptı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com