Matematik Yarışması Ödülleri Verildi..

İnönü Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen Liselerarası Matematik Yarışması’nda dereceye giren okulların müdürlerine plaketleri törenle verildi.

İÜ Matematik Topluluğu ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 27 Nisan 2005 tarihinde düzenlenen yarışmada, Anadolu Lisesi birinci, Hacı Ahmet Akıncı Lisesi ikinci ve Cumhuriyet Lisesi üçüncü olmuştu.

Ödül töreni için Şelale Lokantası’nda tören düzenlendi. Törende, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Berk ile Yarışma Düzenleme Komitesi Başkanı ve Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan İçen, Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dağ, H. Ahmet Akıncı Lisesi Müdürü Ziya Yakıcı ve Cumhuriyet Lisesi Müdürü Ali Kaçmaz’a plaket verdi.

Daha sonra bir konuşma yapan Doç. Dr. İlhan İçen, gelişmiş ülkelerin 21. yüzyılı matematik yüzyılı olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, “Bizler de bundan geri kalmamalıyız. Matematiğin gelişimi diğer bilimlerin gelişimini tetikler. Yani diğer bilimlerin gelişimi matematiğe bağlıdır” dedi.

Yarışmada birinci olan MALATYA ANADOLU LİSESİ ekibi Uğur Van, Sevinç Eraslan ve Ramazan Kılıçaslan, ikinci olan HACI AHMET AKINCI LİSESİ ekibi Taner Demirkapı, Engin Çağdaş ve Burak Şenol, üçüncü olan CUMHURİYET LİSESİ ekibi ise Serkan Çelik, Ünal Dağhan ve Aykut Özcan’dan oluşuyordu.