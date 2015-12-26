“Mazgallar Tıkandı!”

Malatya’da geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra başlayan sağanak yağış sırasında, Çevreyolu’nun Sanayi Kavşağı’nda bulunan alt geçidin su dolması nedeniyle bir süre trafiğe kapanmasının, drenaj sisteminin devre dışı olması, motopompların da suyu boşaltacakları mazgalların tıkanmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Malatya’da Ağustos ayı yağış ortalamasının metrekareye 2.6 kilogram olmasına karşın Cuma günü kısa sürede 8.4 kilogram yağış düşmesi nedeniyle, birçok ev ve işyerini su basmış, ana caddeler “dere” görüntüsü almış, Çevreyolu Sanayi Kavşağı alt geçidi de su dolması nedeniyle bir süre kullanılamamıştı.

Çevreyolu alt geçit drenaj sisteminin, “bu dönemde böyle bir yağış beklenmemesi” ve yeni sistemin yapılması amacıyla by-pass durumunda olması nedeniyle yağmur suyunun tahliye edilemediği, ayrıca alt geçitte bu hallerde devreye girmesi gereken iki motopompun da, mazgalların önünün kapanması yüzünden bir süre devreye girememesi yüzünden sıkıntının meydana geldiği, daha sonra mazgalların temizlenmesi ve pompaların çalıştırılmasıyla suyun tahliye edildiği bildirildi.

Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Turan Gülhaş, mazgalların çöp, naylon ve pet şişe atıklarıyla tıkandığını belirterek, “Alt geçitte, su birikintisi için iki adet motopomp da bulunuyor. Suya duyarlı olan motopomp, su değince otomotik olarak devreye giriyorn ve suyu tahliye ediyor. Ancak mazgalların önü kapandığından su da tahliye edilememiş. “Ayrıca o gün bir nevi afet gibi yağış oldu. Olağan üstü yağış meydana gelince su birikintisi meydana geldi. Daha sonra görevliler mazgalları açınca su birikintileri giderildi.”dedi.

Çevreyolu’nun Akpınar ve Turgut Temelli Caddeleri kavşağındaki alt geçitlerde ise sorun yaşanmadığı bildirildi.

FOTOĞRAFLAR: Çevreyolu Sanayi Alt Geçidi’nin Cuma günkü yağış sırasındaki görüntüsü (Oğuzhan DEMİRTAŞ)