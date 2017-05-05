Meclis Toplantıları Eski Cezaevi’nde Yapılacak

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2.oturumunda komisyon raporları ve birim müdürlüklerinden gelen teklifleri görüşerek karara bağladı. Toplantıda yeni hizmet binaları hakkında Meclis Üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Polat, “ Hizmet Binası sorunumuzu çok büyük bir harcama yapmadan çözüme kavuşturduk. Başkanlık makamı ile birim müdürlüklerimizin büyük bir kısmı MAŞTİ karşısında daha önce MASKİ’ nin kullandığı binalarda hizmet verecek” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Başkanlığında gerçekleşen Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2.Oturumunda ilk olarak 02 Mayıs 2017 tarihli toplantı karar özeti oybirliği il kabul edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ YEŞİLYURT’TAKİ PARK ALANLARINA VERİLECEK

Vatanın bölünmez bütünlüğü ile devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü zorluğu göze alan, bu uğurda gözlerini kırpmadan seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, isimlerini yaşatmak amacıyla bundan önceki tüm toplantılarında şehit isimlerinin park ve hizmet binalarına verilmesini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın isimlerini Yeşilyurt Belediyesince yaptırılan park alanlarına verilmesini görüştü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edilirken, Haziran Ayı toplantısında şehit isimlerinin verileceği park alanları belli olacak.

Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1.Oturumunda görüşüldükten sonra havale edildiği Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilen Üçgöze Mahallesindeki ‘ İt Obası’ olarak kayıtlara geçen mezra ismi ‘ Yiğit Obası’ olarak değiştirildi.

YEŞİLTEPE İLE GEDİK MAHALLESİNE TRAFO ALANI

Yeşiltepe ile Gedik mahallelerindeki enerji ihtiyacının daha iyi bir düzeyde sağlanması amacıyla; Yeşiltepe mahallesindeki 3344 ada 19 nolu parselin kuzeybatı köşesindeki 47 m2’lik bölüm ile Gedik Mahallesindeki 394 ada 31 nolu parselde trafo alanı olarak ayrılmasına karar verildi.

12 MADDE ERTELENDİ, 4 MADDE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE

Gündemindeki 12 maddenin Haziran Ayı Olağan Toplantısında görüşmek üzere ertelenmesine karar veren Belediye Meclisi, 4 maddenin ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesini onayladı.

HAZİRAN AYI TOPLANTISI 6 HAZİRAN’DA

Mayıs Ayı Olağan Toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayındaki toplantısını 6 Haziran 2017 Salı günü saat 14:00’de Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari Binasının toplantı salonunda gerçekleştirecek.

“BİRİM MÜDÜRLÜKLERİMİZİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına dönüştürülecek iki ayrı binadaki çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürlüklerinin büyük bir kısmını aynı çatı altında toplayacaklarını dile getiren Başkan Polat, “MAŞTİ karşısında bulunan iki ayrı bina gerekli tadilat ve düzenlemelerin ardından Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları olarak halkımıza hizmet verecek. Bu alanda hali hazırda kullandığımız hizmet binamız ile birlikte üç ayrı binada halkımıza daha hızlı ve süratli hizmet vereceğiz. Birim Müdürlüklerimizi aynı çatı altında toplayacağız. Başkanlık makamı da buraya taşınacak. Baştan aşağıya dizâyn ettirdiğimiz yeni hizmet binalarımızın ihtiyacımıza cevap verebilecek, modern bir görüntüye sahip olmasına önem veriyoruz. Yenileme çalışmalarıyla hizmet binası sorunumuzu çok büyük bir para harcamadan çözüme kavuşturduk. Yeni Hizmet Binalarımız ilçemize ve hemşerilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“GEDİK KÜLTÜR EVİMİZ MECLİS TOPLANTILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK “

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde AKP’li Meclis Üyesi Ramazan Çetin’in “Meclis toplantıları için farklı bir mekân düşünülüyor mu? “ şeklindeki sorusuna yanıt veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Gedik mahallemizde bulunan Cezaevini Kültür Evine dönüştürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Evi’ndeki çok amaçlı salonumuz Belediye Meclis Toplantılarına ev sahipliği yapacaktır, projemizi buna göre belirledik. Kültür Evimizde ayrıca Nikâh Müdürlüğümüzde hizmet verecek ” dedi.

BAŞKAN POLAT İLE MECLİS ÜYELERİ, YENİ HİZMET BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Meclis Üyeleriyle birlikte tadilat çalışmalarının devam ettiği yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları ile Birim Müdürlerinin de yer aldığı inceleme gezisinde Başkan Polat, binaların iç ve dış yapısındaki uygulamalar hakkında Meclis Üyelerine bilgiler verdi.

Bülten- malatyahaber.com