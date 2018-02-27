Mehmetçik’e Ay Yıldızlı Destek

Malatya’da bir grup öğrenci, Afrin’de terör örgütleri ile savaşan kahraman Mehmetçiğe destek olmak için okul bahçesinde ay yıldızlı koreografi yaptı.

Hacı Ahmet Akıncı Lisesi öğrencileri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiklere destek için okul bahçesinde Türk bayrağının sembolleri olan ay ve yıldız şeklini oluşturdu. Öğrenciler, öğretmeleri ile aylarca hazırlıklarını sürdürdükleri koreografi boyunca İstiklal Marşı’nı okuyarak hep bir ağızdan ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganı attı. Duygu yüklü koreografi havadan da görüntülenirken, koreografiyi izleyenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Herkesin takdirini toplayan koreografi hakkında konuşan Okul Müdürü Mahmut Öztürk, “Vatan ve bayrak aşkına mücadele etmekte olan şanlı ordumuza karınca kararınca desteğimizi sunmak ve dualarımız ile yanlarında olduğumuzu belirtmek için yapmış olduğumuz bu ay yıldız gösterisinde emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

iha