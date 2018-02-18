“Memleket Hasretiyle Yananlardanız”

İstanbul’da faaliyet gösteren ‘Malatya İli Darende İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ (MİDİDER), Darende’de kahvaltı programı düzenleyerek Darendeliler ile bir araya geldi.

Dernek başkanı Mehmet Ayhan burada yaptığı açıklamada, hemşehrileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Benzeri etkinliklerle hemşehrileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Ayhan, “Biz MİDİDER olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, tanışma ve kaynaşmayı amaçlıyoruz. Bugünkü kahvaltı programında kaymakamımız, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek, Darende’de ne gibi çalışmalar yaparız bunu konuştuk. Darende’nin güzelliklerine ne gibi katkılarımız olur, görüşelim, konuşalım diye düşündük. Biz ilçe dışında yaşayan Darendeliler olarak memleket hasreti ile yananlardanız. Yaz tatillerinde tatilimizi mümkün olduğu kadar Darende’de geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

“MİDİDER’in de amacı hizmettir”

Belediye Başkanı Süleyman Eser ise Darendelilerin birlik ve beraberliğe verdiği önemi anlatarak, “Siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Darende’mizin güzelleşmesi ve gelişmesi için hizmet veriyorlar. Bildiğiniz gibi MİDİDER bu tip organizelerin açılımını yaptı ve memleketlerini unutmadılar. Her yıl binlerce hemşehrimizin katıldığı şenlikler yapıyorlar. Bölgeye örnek olacak bir kültür merkezi yaptılar. Bizler nasıl hizmet etmek istiyorsak MİDİDER’in de amacı hizmettir” dedi.

“Darende görev yaptığım yerler içerisinde müstesna bir yere sahiptir”

Kaymakam Enver Hakan Zengince ise 12 yıllık idarecilik hayatında Darende’nin ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Darende görev yaptığım yerler içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Manevi yönüyle, tarihi yönüyle medeniyet yönüyle önemli bir ilçemizdir. Tarihi kökleri 4 bin yıl öncesine kadar giden, birçok medeniyete merkez olmuş, bu medeniyetlerin kültürleri ile oluşmuş, derin ve tarihsel kültürel derinliği olan bu ilçede çok değerli devlet adamları çıkmış, çok değerli iş adamları çıkmış ve memleketimizin her tarafında dağılmışlardır. Ve bugün adlarından söz ettirmişlerdir. Ben ilçeye atanalı yaklaşık 5 ay oldu. Bu güzellikleri, bu değerlerin hepsini burada gördüm.”

Malatya İli Darende İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği kahvaltı programına Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Belediye Başkan Vekili Murat Doğan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı İsa Özkan, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

iha