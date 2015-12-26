Memleketin Sahibi Olsa!..

Doğalgaz şebeke döşeme çalışmaları sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmaması ve bu nedenle meydana gelen kazalar sık sık yerel basında haber konusu yapılmasına rağmen, bu konularda duyarlı olması gereken “ilgili ve yetkili” makamlar “ilgisiz” kalınca, faaliyetler tüm başıboşluğuyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, hiçbir uyarı önlemi alınmayan Malatya’daki çalışmalarda, en son Hasanbey Caddesi’nde doğalgaz çukuruna devrilen bir otomobil görüntüsü ile bir okurumuzun Almanya’dan gönderdiği, her türlü güvenlik önleminin alındığı doğalgaz şebeke çalışmasının fotoğraflarını yayınlamıştık.. Malatya’dan yanda gördüğünüz son fotoğraflar, gözden uzak, yetkilinin ilgilinin göremeyeceği bir yeri değil, Vali Konağı’nın hemen çevresindeki durumu yansıtıyor.

Yandaki fotoğraflar; 20 Ekim Cuma günü saat 18.00 sıralarında Mehmet Buyruk Caddesi’nde Vali Konağı’nın hemen yakınında çekildi. Caddenin ortasına kazılmış ve çevresinde hiçbir uyarıcı levha ya da güvenlik şeridi bulunmayan bölüm, Vali Konağı’na sadece 150 metre mesafede, caddenin 2. Ordu tarafına doğru. Çevre esnafları, kendilerince 1-2 duba koymuşlar o kadar. Hemen aşağıda, Vali Konağı civarında ise kanalın etrafına birkaç demir çubuk arasına gerilmiş ince şeritler çekilmiş (yanda, en üstteki fotoğraf). Valinin ikamet ettiği bölgede, “öylesine bir görüntü” olsa da kısmen önlem alınmış gibi gözüküyor.

Vali Konağı’nın hemen çevresinde bu şekilde yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalara, bu konuda yazılan tüm haberlere karşın kazalara karşı “güvenlik” adına pek bir gelişme yok.

Doğalgaz şirketinin şebeke döşeme çalışmaları için başlangıçta 15-16 olan taşeron şirket sayısının, çeşitli nedenlerle 5-6’ya düşmesi işleri yavaşlattığı gibi, bu konuda yazılan haberlerin de Malatya’da; Valilik, Belediye gibi kurumlar ile gaz şirketi yetkilileri için konuyu “rutin” bir hale getirdiği, bu nedenle duyarsız kalındığı değerlendirmeleri yapılıyor.