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Malatya Haber -

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
  • 22.05.2017
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Meteoroloji, Pazartesi’ni Salı’ya bağlayan gece yarısından ertesi gece yarısına kadar Malatya bölgesinde kuvvetli sağanak, dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’nin Valilik aracılığıyla yaptığı uyarı şöyle:

“Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda;

Yaptığımız son değerlendirmelere göre; 23.05.2017 00.00 – 23.05.2017 24.00 TSİ bölgemiz (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl) genelinde 23.05.2017 Salı günü görülecek olan yağışların; yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istenilmektedir.”

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