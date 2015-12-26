MHP Adayları Vitrine Çıktı

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Malatya Milletvekili adayları toplu olarak partililere ve basına tanıtıldı. MHP İl Başkanı Ömer Ekici konuşmasında 60.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti MHPnin kuracağını öne sürdü.

MHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısı ile bu partinin 22 Temmuzta yapılacak olan seçimlerdeki Milletvekili adayları tanıtıldı.

MHP İl Başkanı Ömer Ekici konuşmasında, Genel seçimlere çok az bir süre kalmıştır. Milletimiz 22 Temmuz’da sandık başına gidecek, ülkesinin ve çocuklarının geleceği için tarihi bir karar verecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar bu kararın önemini arttırmaktadır. İşbirlikçi iktidarın yönetiminde Avrupalı milletimizi, Ermeni tarihimizi, aşiret reisleri devletimizi sorgular hale gelmiştir. Her gün başka bir başkentten gelen taciz, azar, aşağılama ve alay, hükümet tarafından sineye çekilmektedir. Dün Osmanlıyı yıkan kapitülasyonlar bugün küreselleşme adıyla karşımızdadır. Dün balkanlarda sergilenen mezalim, bugün Ortadoğu’da tekrarlanmaktadır. Türkiye Irak’ta yeni bir oyunun ve oyalamanın içine itilmeye çalışılmaktadır. Küresel güçler, bölgemizde sergiledikleri yap-bozun eksik parçalarını tamamlamak için gereken zamanı doldurma çabasındadır.

Milliyetçi hareketin bu manzaraya Yüce Milletimiz adına itirazı vardır. Çok açıktır ki, milletimiz bir yol ayrımına gelmiştir. dedi.

Yapılan konuşmanın ardından MHPden Milletvekili adayı olan Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Abuzer Aslan, Ali Eroğlu, Saime Palancıoğlu, Cumali Demirel, Doç.Dr.Mehmet Birey ve Hakkı Güngör tek tek tanıtıldılar. Ardından tüm adaylar ve parti yöneticileri toplu olarak fotoğraf çektirdiler.

Adayların özgeçmişleri hakkında da bilgi verildi. Adayların kısa özgeçmişleri şöyle:

1. FİKRET ŞİNASİ KAZANCIOĞLU: 1960 Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da yaptı. Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. TCDD’de çeşitli birimlerde çalıştı, 2002-2007 arasında Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.

2.ABUZER ASLAN: 1953 Malatya-Akçadağ doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. Ankara DMMA İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Malatya Bayındırlık ve İskan Müdürü iken istifa edip aday oldu. Evli 4 çocuklu.

3. ALİ EROĞLU: 1956 Malatya-Doğanşehir Sürgü doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da yaptı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2002 seçimlerinde de MHP’nin Malatya 3. sıra adayı idi. Evli ve 2 çocuklu.

4. SAİME PALANCIOĞLU: 1954 Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da yaptı, İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu’nu bitirdi. İş kadını.. 1999 ve 2002 seçimlerinde de MHP Malatya adaylarındandı. Evli ve 3 çocuk annesi.

5. CUMALİ DEMİREL: 1956 Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da yaptı. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdi. Serbest diş hekimi. 2004’de MHP’den Belediye Meclis üyesi oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

6. Doç.Dr. MEHMET BİREY: 1955 Malatya- Doğanşehir doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Doğanşehir ve Tokat’ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversite kariyerinin yanı sıra DPT, TÜBİTAK destekli çalışmalarda bulundu. MHP Arge Çalışmaları grubunda görev yaptı. Evli ve 4 çocuk babası.

7. HAKKI GÜNGÖR GÜRBÜZ: 1957 Malatya doğumlu. Gazi Üniversitesi İİBF Mezunu. Kültür ve Çalışma Bakanlıklarında görev yaptı. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi olarak çalışıyordu.