MHP Akçadağ İlçe Başkanlığına Atama
MHP Akçadağ İlçe Başkanlığına Zafer Leventoğlu atandı.
Leventoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Merkezi tarafından ilçeye kurucu başkan olarak atandığını belirterek, geçmişte hizmet veren ve hizmet etmeye devam eden dava arkadaşlarına teşekkür etti.
Verilen görevi kendisi ve arkadaşlarıyla layıkıyla yerine getirmek için gayret göstereceklerini kaydeden Leventoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde ve MHP’nin çatısı altında MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ile devletimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
AA
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