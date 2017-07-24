MHP Yeşilyurt’tan KADEM Tepkisi

Büyükşehir Belediyesinin Tecde’de satışa çıkardığı arsalardan 7 tanesini yaklaşık 1 milyon TL ödeyerek satın alan Hatice Birgül Çumurcu’nun temsilciliğini olduğu KADEM Malatya şubesinin bir yıllık masrafının, belediye bütçesinden karşılanmasına MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya’dan sert tepki geldi. Kaya “kamu yararına hizmet üretmeyen bir derneğin el üstünde tutulmasını tuhaf ve anlaşılmaz olduğunu“ söyledi.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİM HAKKI”

Malatya’da onlarca yerel dernek kira ve faturalarını ödemekte güçlük çekmesine rağmen fedakarca, özverili bir şekilde şehrimize hizmet ürettiğini aktaran Kaya “ Malatya Belediye Meclisi, KADEM denilen derneğin bir yıllık masrafını üstlenerek sadece Malatya Sivil Toplum Kuruluşlarına karşı ayıp etmemiştir. Ayrıca yetim hakkını da çerçöp etmiştir.Malatyalı yerel dernek yöneticilerine randevu dahi verilmezken içinde demokrasi ve kadın öğesi barındıran ancak yaptığı her faaliyette içeriksiz olduğu anlaşılan bir topluluğa bu kadar yoğun ilgi gösterilmesini anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

“KAMU VİCDANINDA DERİN YARA AÇMIŞTIR”

Kaya, KADEM temsilcisinin bir yandan belediyenin satışa çıkardığı arsalardan 7 tanesine milyona yakın para öderken diğer taraftan belediyeden bir yılda yapacağı masraflarının karşılığında para almasının, kamu vicdanında derin yaralar açtığına vurgu yaptı.

Kaya 29 Temmuzda yapılacak MHP Yeşilyurt ilçe kongresinde Kaya yeniden aday olacağını da sözlerine ekledi.

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