MHP Yeşilyurt’tan KADEM Tepkisi
Büyükşehir Belediyesinin Tecde’de satışa çıkardığı arsalardan 7 tanesini yaklaşık 1 milyon TL ödeyerek satın alan Hatice Birgül Çumurcu’nun temsilciliğini olduğu KADEM Malatya şubesinin bir yıllık masrafının, belediye bütçesinden karşılanmasına MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya’dan sert tepki geldi. Kaya “kamu yararına hizmet üretmeyen bir derneğin el üstünde tutulmasını tuhaf ve anlaşılmaz olduğunu“ söyledi.
“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİM HAKKI”
Malatya’da onlarca yerel dernek kira ve faturalarını ödemekte güçlük çekmesine rağmen fedakarca, özverili bir şekilde şehrimize hizmet ürettiğini aktaran Kaya “ Malatya Belediye Meclisi, KADEM denilen derneğin bir yıllık masrafını üstlenerek sadece Malatya Sivil Toplum Kuruluşlarına karşı ayıp etmemiştir. Ayrıca yetim hakkını da çerçöp etmiştir.Malatyalı yerel dernek yöneticilerine randevu dahi verilmezken içinde demokrasi ve kadın öğesi barındıran ancak yaptığı her faaliyette içeriksiz olduğu anlaşılan bir topluluğa bu kadar yoğun ilgi gösterilmesini anlamakta zorlanıyoruz” dedi.
“KAMU VİCDANINDA DERİN YARA AÇMIŞTIR”
Kaya, KADEM temsilcisinin bir yandan belediyenin satışa çıkardığı arsalardan 7 tanesine milyona yakın para öderken diğer taraftan belediyeden bir yılda yapacağı masraflarının karşılığında para almasının, kamu vicdanında derin yaralar açtığına vurgu yaptı.
Kaya 29 Temmuzda yapılacak MHP Yeşilyurt ilçe kongresinde Kaya yeniden aday olacağını da sözlerine ekledi.
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Sn Başkan haklı neden diyeceksiniz Vatandaşın sırtından Elektrik su telefon internet faturaların yüzde 60 lık bir kayıp kaçak bedelini dürüst abonelerin sırtına yükleyip tahsil edeceksininiz sonrada biz hâyır işliyoruz diyerek milleti kandıracaksınız Ahirette de Allahı kandırabilirmisiz Fettullah gülenin cemaatine zamanın da yaptığınız gayrı meşru yardımlar örnektir yetimin fakir gurebanın hakkını Rabbim soracak elbette
Kademe belediye yardım edeceğini yeni mi öğrendin başkan. Kaç ay önce bu meclis kararı olarak cıktı. Sen o zaman nerdeydin ve karşı çıkmadın. Ya kardeşim bırakın bu işleri. Haber olmak adına haber olmayın. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Az kendinizi geliştirin ve dünyayı takip edin. Siyaset yapıyorsun sanırım?
Yaptıgı multeci projesiyle BM nin takdirini kazanan,dezavantajlı kızlarımıza istihdam saglayan bir dernek.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar MHP yi terketsin.Once neler yaptıgına bakın sonra yorum yapın.Sizin Malatyaya katkınız ne acaba?Adınızi duyurmak icin bu derneğimi sectiniz?
MHP’NİN Yeşilyurt ilçe başkanı varmış demek Malatya bunca sorun varken başkan bey demekki en önemli olay olarak Kadem derneğine laf ediyor aman ha etliye sütlüye fazla karışma yoksa sende genel merkezden veto yersin..
Kesinlikle o da yakın MHP muhalefet olmaktan çıktı
Helal olsun başkanım Allah büyük yetim hakkı yiyenler elbet hesap verecek