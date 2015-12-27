MHP’den Belediyeye Su Soruları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Arif Yıldız, Malatya genelinde içme ve sulama suyu sorunun kangrene dönüştüğünü belirterek, “AK Parti’li belediyelerin iş bilmezliklerinin faturasını Malatyalılar ödüyor” dedi.

Yıldız, Malatya’nın merkez ve ilçelerine bağlı mahallelerdeki büyük çaplı hem içme hem de sulama su sıkıntısının kangrene dönüştüğünü söyledi.

MHP Malatya İl Başkanı Arif Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Malatya’da büyükşehir kanunu ile kapatılan köylerin problemlerinin büyüdüğünü, belediyelere aktarılan yetkilerin az sayıda personel, yetersiz araçlar ve hazırlıksız bir geçiş dönemiyle yürütüldüğünü, MASKİ’nin koordinasyonsuzluğu ve AKP’li belediyelerin iş bilmezliklerinin faturasının Malatya halkına yansıtıldığını ve susuzluğun hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi.

Arif Yıldız, susuzluğun başta sağlık olmak üzere büyük sosyal sorunlara neden olduğunu belirterek yetkililere şu soruları yöneltti:

“1.Malatya Belediyesinde denetimsizlik, koordinasyonsuzluk ve plansızlık sonucu Malatya’da aylardır halkımız suya erişim sorunu yaşamaktadır. Bu kapsamda Malatya Belediyesi olarak suya erişim sorununu ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? Söz konusu sorunların yaşanma ihtimali üzerinden Malatya’da halkın suya erişimi noktasında alternatif planlamalar bugüne kadar neden yapılmamıştır?

2. Malatya’da KAPTAJ dışında içme suyu için bir planlamanız var mıdır? Genel olarak atamalarda ehliyet, liyakat aradınız mı?

3. Malatya’daki su sorunuyla ilgili ortak çalışma durumunun oluşturulamamasının gerekçesi nedir? Bu koordinasyonsuzluk hakkında sorumluluğu bulunan idari veya seçilmiş yerel amirler hakkında soruşturma açılacak mı?

5. Malatya’da aylardır yaşanan sorunların çözümüne yönelik çevre illerdeki yerel yönetimler ve kamu birimlerinden destek alınmamasının gerekçesi nedir? Bu destek talebi önünde herhangi bir yasal engel var mıdır? Yoksa sorunun çözülmesine yönelik böylesi bir çalışma neden yapılmamıştır? Sorumluları kimlerdir?

6. Malatya basınına da yansıdığı şekli ile suya erişememe durumu Malatya halkı için bir afet olmaktan çıkmış, bir zulme dönüşmüştür. Bu zulmün bitirilmesi için somut adımlar neden hala atılamamaktadır?”