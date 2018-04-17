Milletvekili Şahin Otizm Derneği’nde

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Evlatlarımızın her 68 çocuktan bir tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Özel eğitimlerle onların konumlarına göre durumlarına göre psikolojik yapılarına göre bedensel konumlarına göre verilen her türlü eğitim desteğinin karşılık bulacağının kanaatindeyim. Özellikle bu yavrularımızın belki özel yetenekleri var ya da müzik alanında kendisini ispatlayacak imkan verilse o alanda kendilerini yetiştirecekler” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya Otizm Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan dernek başkanı Alaettin Baydaş, “Otizm derneği olarak şunlara değinebilirim dünyaya gelen her 68 çocuktan bir tanesi otizm olarak dünyaya gelmekte. Otizmin bir tedavisi yok. Otizmin belli bir noktaya gelmesini istiyorsak kaliteli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bunun yanında da sporun büyük bir önemi bulunmakta. Bu konularla alakalı mülki idare amirlerimiz Malatya da çok duyarlı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır bize yakın zamanda Özalper mahallesinde beş dönüm bir yer tahsis etti. Bir nebzede olsa otizmli çocuklarımız burada bir noktaya gelebileceklerdir” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise “Evlatlarımızın her 68 çocuktan bir tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Bunların eğitimi gerçekten zor, Allah onların sahiplerine anne babalarına yardım etsin. Rabbim onların sabırlarını sonsuz bir şekilde lütuf ediyor. Onlara bakmak bile ben eminim bir ibadettir. Allah’ım bizleri varlığımızla, servetimizle, evladımızla buna benzer çok şeyle imtihan eder. İmtihan dünyasındayız” diye konuştu.

“Bu yavrularımız, imkan verilirse yetenekleri olan alanda kendilerini yetiştirecekler” diyen Şahin, şunları söyledi:

“Bazı arkadaşlarımız bu konuyla alakalı böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalan yavrularının sıkıntılarını her türlü ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar yine biz sosyal devlet olmanın bir gereği olarak elbette ki bakıma muhtaç olan çocuğundan gencine, yaşlısına kadar bütün kesimine devlet olarak el atmak zorundayız. Bunlarla alakalı devletimiz bugüne kadar otistik çocuklarla ilgili bir eğitim merkezimiz vardı yine bizim bu dönemde bir yenisini daha donanımlı daha detaylı bir okulun yapılması için gayret gösterdik arkadaşlarında vermiş olduğu bilgilerle yüz öğrenci kapasiteli İbni Sina isimli merkezimiz önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor. Amacımız burada bu sıkıntıları yaşayan bütün kardeşlerimizi bir nebze olsun rahatlatmaktır. Anne-babadan alıp okullara geldiklerinde gün içerisinde en azında günlük işlerine bakabilme fırsatı bulabilmiş olabilirler. Diğer taratanda bu yavrularımızın gerçekten özel bir eğitime ihtiyaçlarının var olduğunu biliyoruz. Özel eğitimlerle onların konumlarına göre durumlarına göre psikolojik yapılarına göre bedensel konumlarına göre verilen her türlü eğitim desteğinin karşılık bulacağının kanaatindeyim. Özellikle bu yavrularımızın belki özel yetenekleri var ya da müzik alanında kendisini ispatlayacak imkan verilse o alanda kendilerini yetiştirecekler. Sanatsal bir takım el becerilerini noktasında bazı yeteneklere sahip olan yavrularımızın o yönlerini keşfeden bu konuda da özellikle kendi alanında yetkin olan bir eğitim alan öğretmenlerimizin yapacakları çalışmalarla en azından toplumumuzun bir parçasına dönüştüreceğimiz bir fırsatı yakalamış oluruz. Özellikle normal insanlarımızın güncel hayatta karşılaşmış oldukları veya bu ülkeye birtakım katma değerler sağlama noktasındaki gayretlerine benzer bu yavrularımıza da imkan verildiğinde ben eminim ki en azından onlar kadar kendi yeteneklerini ortaya koyarak güzel çalışmalara imza atacaklarını ümit ediyorum. bizler bu konuda buralara gelip sayın başkanımızla ve burada olan arkadaşlarımızla varsa üzerimize düşen bir görev biz elimizden gelen gayreti gösterelim ve gerekeni yapalım hem de olayı yerinde görelim istedik ama ben eminim bu ülkede yaşayan 80 milyon insanımızın tamamı empati yaparak bu durumda olan yavrularımızın yerine kendilerini koyacaklar hem de onlara bu hizmeti vermeye çalışan ebeveynin hangi şartlar altında bu yavrularını yetiştirmeye çalıştıklarını bilinci içerisinde davrandıklarını biliyor. Bunlar sokağa indiklerinde özellikle dezavantajlı olmalarından dolayı onları mutlaka avantajlı konuma geçirmek başta biz bireylerin görevi diğer taraftan da devletimizin iktidarlarımızın yapacakları milli eğitim camiasının sağlık kesimlerinin yapacakları güzel çalışmalardır.”

Bülten