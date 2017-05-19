Milletvekili Yaşar Babasını Kaybetti

AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın babası, tedavi görmekte olduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (Devlet Hastanesi) vefat etti.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan 83 yaşındaki Hasan Yaşar’ın vefat ettiği bildirildi.3’ü erkek 9 çocuk babası olan Hasan Yaşar’ın cenazesinin, 20 Mayıs Cumartesi günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com