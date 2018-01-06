Mini Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında oynanan Okullar arası Mini Voleybol Turnuvasında dereceye giren takımlar dün belli oldu. Yavuz Selim Ortaokulu turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 – 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Okullar arası Mini Voleybol Turnuvasında şampiyon olan takımlar belli oldu. Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final maçında Yavuz Selim Ortaokulu, Sümer İlköğretim Okulu’nu 2-0 yenerek birinci oldu. Diğer maçta ise Kuluncak Ortaokulu ile karşılaşan Yeşilyaka Ortaokulu rakibini 2-0 yenerek turnuvayı üçünü tamamladı.

Karşılaşmalar sonrası gerçekleşen ödül törenine Malatya Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, Türkiye Voleybol Federasyonu Gözlemcisi İsmail Şahin, okul idarecileri, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

iha