Final

Final

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Malatya Haber -

Mini Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Mini Voleybol Turnuvası Sona Erdi
  • 06.01.2018
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında oynanan Okullar arası Mini Voleybol Turnuvasında dereceye giren takımlar dün belli oldu. Yavuz Selim Ortaokulu turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 – 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Okullar arası Mini Voleybol Turnuvasında şampiyon olan takımlar belli oldu. Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final maçında Yavuz Selim Ortaokulu, Sümer İlköğretim Okulu’nu 2-0 yenerek birinci oldu. Diğer maçta ise Kuluncak Ortaokulu ile karşılaşan Yeşilyaka Ortaokulu rakibini 2-0 yenerek turnuvayı üçünü tamamladı.

Karşılaşmalar sonrası gerçekleşen ödül törenine Malatya Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, Türkiye Voleybol Federasyonu Gözlemcisi İsmail Şahin, okul idarecileri, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

iha

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