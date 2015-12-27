Minik Öğrencilerin Vefası..

Minik öğrenciler okullarını yaptıran sağlık çalışanlarını unutmadı. Sağlık çalışanlarının destekleriyle 91 Bin Dev Öğrenci projesi sayesinde yapılmış olan Beyaz Birlik Anaokulunun minik öğrencileri, Tıp Bayramı’nda Sağlık Çalışanlarını ziyaret etti.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beyaz Birlik Anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Toplum Sağlığı Merkezi, Fırat Aile Sağlığı Merkezi ve Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarının bayramını kutladılar. Ellerinde karanfillerle minik öğrencileri karşılarında gören doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanları onları öperek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Beyaz Birlik Anaokulu Müdiresi Gülşen Topbaş, ”Velilerimiz ve okul aile birliğimiz tarafından düzenlenen etkinliğimiz ile Malatya Valiliğimizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak yürüttüğü Malatya Değerler Eğitimi Projesi’ne(MEDEP) katkı sunmak, aynı zamanda “Ahde Vefa” konusunu işlemek amacıyla okulumuzun yapılmasında katkıları olan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.