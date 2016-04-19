Minikler Basketbolda Durucasu Birinci
Malatya 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Minikler Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda dereceye giren okullara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen verdi.
Dereceye Giren Okullar:
1- Durucasu İlkokulu
2-Özel Malatya Doğa İlkokulu
3-Özel Malatya Çınar İlkokulu.
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