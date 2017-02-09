Misafir Şekeri Paketinde Eroin!
Malatya’da durdurulan bir otobüsün yolcusunun valizinde tane misafir şekeri ambalajı ile kamufle edilmiş 821 pakette toplam 3 kilo 189 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, yapılan operasyonla ilgili şu bilgiyi verdi:
“07.02.2017 günü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan yol uygulaması çalışmalarında bir Turizm firmasına ait otobüsüste yolcu olarak bulunan bir şahsa ait valizde şekerleme ambalajlarına sarılı yaklaşık 4 er gramlık toplam 821 paket halinde daralı 3 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirilmiş,olayla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. ”
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."