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Malatya Haber -

Misafir Şekeri Paketinde Eroin!

Misafir Şekeri Paketinde Eroin!
  • 09.02.2017
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Malatya’da durdurulan bir otobüsün yolcusunun valizinde tane misafir şekeri ambalajı ile kamufle edilmiş 821 pakette toplam 3 kilo 189 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, yapılan operasyonla ilgili şu bilgiyi verdi:

“07.02.2017 günü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan yol uygulaması çalışmalarında bir Turizm firmasına ait otobüsüste yolcu olarak bulunan bir şahsa ait valizde şekerleme ambalajlarına sarılı yaklaşık 4 er gramlık toplam 821 paket halinde daralı 3 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirilmiş,olayla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. ”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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