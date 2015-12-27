MİT’e Atama
Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) Washingtondaki Nükleer Güvenlik Zirvesinde Türkiyenin şerpası olan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan atandı.
Kuruma dışarıdan atanan Fidan, ABDde yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesinde Başbakan Tayyip Erdoğan ve Türk heyetine teknik konulardaki rehberliği nedeniyle nükleer şerpa olarak adlandırılmıştı. Fidan, kuruma Sönmez Köksaldan bu yana dışarıdan atanan ilk isim olacak. MİT Müsteşarı Emre Tanerin, yaş haddinden emekli olacağı için görev süresi uzatılmıştı.
Bakanlar Kurulu kararıyla mayısta görev süresi dolacak olan Tanerden boşalacak müsteşarlık koltuğuna içeriden bir ismin atanabileceği konuşuluyordu. Fidan, son dönemin en parlak bürokratlarından biri olarak biliniyor. Başbakanlık Dış Politika ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten 42 yaşındaki Fidan, 2008de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Türkiyenin temsilciliğine getirildi.
Siyaset bilimci
İranın nükleer faaliyetlerinin denetimi konusunda yaşanan tartışmalarda da Türkiyenin tavrının belirlenmesinde etkin bir rol üstlendi. ABDdeki Maryland Üniversitesinden siyaset bilimi lisansı olan Fidanın uluslararası ilişkiler konusunda da doktorası bulunuyor. Fidan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 15 yıl astsubaylık yaptıktan sonra, Dışişleri Bakanlığında görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlunun başdanışmanlığını yapan Fidan, 4 yıl Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresine başkanlık etti. Ahmet Yesevi Üniversitesinin mütevelli heyeti üyeliğini de yürüten Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde de dersler vermişti.
Şerpa nedir
Diplomaside ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden, zirve gündemine hazırlayan görevliler için kullanılan bir terim. Nepalin Himalayalar bölgesinde yaşayan etnik grup Şerpalardan geliyor. Himalayalara tırmanmak isteyenlere Şerpa eşlik ettiğinden, ülkeleri zirveye hazırlayan, zirvede temsil edenlere de şerpa deniyor.