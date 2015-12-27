Motorize Ekipler Yaza Hazır…



Malatya 112 Acil Servis Hizmetleri’nin bünyesindeki 2 motorize ekibin yaz döneminde hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.



Motorize 112 Acil Servis Ekibinin, Malatya’da özellikle araç ve insan yoğunluğu nedeniyle ambulansın girmekte güçlük çektiği yerlerdeki vakalara hızlı bir şekilde müdahale edilmesinde kullanılacağı kaydedildi. Ani kalp durması gibi durumlarda, toplu gösterilerde ve organizasyonlarda, ambulansların giremeyeceği dar sokaklarda, alt geçit ve tünellerin tıkanıklığında, nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve saatlerde Motorize 112 Acil Servis Ekibi’nin devreye gireceği belirtildi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

