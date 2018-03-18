MRD Çocuk Atölyesi Resim Sergisi

Malatya Ressamlar Derneği (MRD) çocuk sanat atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisi hafta sonunda Malatyapark AVM fuaye alanında düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılış törenine CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner, Malatyapark Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Kavuk ve Adnan Başdemir, çok sayıda sanatsever, eserleri sergilenen öğrenciler ile aileleri katıldı.

4-13 yaş arasındaki öğrencilerin eserleri sergilendi

Sanatsal üretime yetenek ve ilgisi olan çocuklar için hafta sonları düzenlenen kurslara katılan çocuklar, bir dönem boyu MRD eğitmenlerinden öğrendikleri bilgileri ve resim yapma tekniklerini yetenek ve hayal güçleri ile birleştirerek çok sayıda eser üretti.

MRD Resim Atölyesi öğrencilerinin bu eserleri, Cumartesi günü Malatyapark fuaye alanında düzenlenen bir törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Ziyaretçi ve sanatseverlerin beğenisini toplayan sergi, MRD Resim Atölyesi’nde eğitim gören 4-13 yaş arasındaki 14 öğrencinin farklı tekniklerle yaptığı resimlerinden oluşuyor.

MRD Başkanı Fikret Vurucu: Amacımız, çocukların sanat yolu ile kendilerini ve çevrelerini keşfetmelerini sağlamaktır

Malatya Ressamlar Derneği Başkanı Fikret Vurucu, 2014 yılında kurulan deneğin faaliyetleri kapsamında her Pazar çocuk atölyesi düzenlediklerini belirterek, “Çocuk atölyesi çalışmalarımız teknik bilgilerden öte çocuklara sanat yolu ile kendilerini ve çevrelerini keşfetme, sanatsal üretimden haz alma ve yaparak – yaşayarak öğrenme imkanı sunmaktadır. Bugün burada sergilenen resim çalışmaları da bu kapsamda yaşları 4 ile 13 arasında değişen öğrencilerimizin eserlerinden oluşmaktadır. Böyle bir sergiyi yapacak kadar güzel eserler üreten çocuk ressamlarımıza ve sergimizin açılışına katılan sanatseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Sergide, ayrıca sergiyi anne ve babaları ile ziyaret eden çocukların sanatsal bir ortamda resim yapmalarını sağlayacak masalar oluşturuldu ve resim malzemeleri verilerek çocuk ziyaretçilerin resim yapmaları da sağlandı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com