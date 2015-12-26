Mücelli Olayında Bir Başka İddia..

Geçtiğimiz Salı gecesi Mücelli Caddesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada olay yerinden geçtiği sırada omuzundan “kaza” kurşunuyla yaralanan emekli öğretmen Hasan Yılmazın, yaralandıktan sonra, olay yerine yakın bir noktada bekleyen polis otosuna giderek, hastaneye götürülmesi için yardım talep ettiği, ancak polislerin bu talebi, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiği ve yaralı öğretmeni kaderi ile baş başa bıraktıkları iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi’ndeki evinden hava almak için dışarı çıkan emekli öğretmen 59 yaşındaki Hasan Yılmaz, saat 21.30 sıralarında Mücelli Caddesi girişindeki kavga sırasında atılan bir kurşunla sol omuzundan yaralandıktan sonra yere yığılarak bir süre yerde yattı. Bu sırada çevrede biriken çok sayıda vatandaş olmasına karşın yaralı öğretmene yardım edilmedi ve 112 Acil Yardım ambulansı da çağrılmadı. Bu sırada kan kaybeden yaralı öğretmen Hasan Yılmaz, olay yerine yakın bir noktada bekleyen polis otosuna ulaşarak, otodaki polislere olayda yaralandığını söyledi ve hastanaye kaldırılması için yardım edilmesini talep etti.

Polisler ise, yaralı öğretmenin bu talebini reddederek, Seni hastaneye götürmemiz mevzuata göre mümkün değil diyerek ticari taksiye binerek hastaneye gitmesini salık verdiler.

Bu diyalog sırasında da kan kaybı devam eden Hasan Yılmaz, polisin ilgisiz tavrından sonra Ziraat Bankası Merkez Şubesi karşında bulunan ticari taksi durağına giderek, bir ticari taksiye bindi ve Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Yılmaz daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezine sevkedildi. Yılmaz, burada ameliyat edildi ve tedavisi sürüyor.

Emekli öğretmen Hasan Yılmaz, 1994 yerel seçimlerinde MHPden Malatya Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. Yılmaz bir süre de Alparslan Türkeşin oğlu Tuğrul Türkeşin genel başkanlığını yaptığı Aydınlık Türkiye Partisi (ATP) Malatya İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. 1970li yıllarda o zamanki adı Turan Emeksiz Lisesi olan Malatya Lisesinde Edebiyat öğretmenliği yapan Yılmaz, Atatürk Lisesi Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.

FOTOĞRAF: Hasan Yılmaz olaydan sonra götürüldüğü Devlet Hastanesi’nde.. (FOTO: TV Malatya)