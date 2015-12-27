Muharrem Ayı Başladı..

Muharrem ayı Perşembe günü başlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Haksızlık karşısında hiçbir zaman susmayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)in biricik torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatımanın ciğerparesi Hz. Hüseyinin ve 70 arkadaşının Kerbelada şehit edilişinin yıl dönümü olan Muharrem ayının ve Aşure Gününün tüm İslam âleminde ayrı bir anlamı olduğunu” söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Çakır; Bu acı ve elem bütün Müslümanları derinden yaralamıştır. Bu tür müessif olayların tekrardan vuku bulmaması için her zamankinden daha fazla birlik, bütünlük ve kardeşliğe ihtiyacımız vardır. Bu vesileyle Hz. Hüseyini ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyor, kutsal ve matem ayı olarak kabul edilen bu ayın ve yeni hicri yılın; birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Bugün 1 Muharrem 1431. Hicri Takvime göre yeni yılın birinci günü. Müslümanların yılbaşı gecesi olarak kutlandığı gibi bu ay Kuran’da adı geçen mübarek aylardan olarak kabul edilip, özellikle Şii ve Alevi müminler için de büyük önem arz eden Aşura orucunu içinde barındırmaktadır.