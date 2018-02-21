Muhtarın Oğlu Cinayetinde Karar: 4 Sanığa Ağır Müebbed

Malatya’da Eylül 2014’te işlenen cinayet ile yargılama sonucunda olayda tabanca ile ateş açan, tetikçiyi kaçıran ve cinayeti azmettirenlere mahkeme hiçbir indirim uygulamasına gitmene direk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

-Evinden çıktıktan sonra bir tetikçi vurmuştu

Olay, 12 Eylül 2014 tarihinde merkez Çevreyolu Dilek Otobüs Durağı’na yakın mevkide yaşanmıştı. Olayda, Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez’in oğlu olan Serkan Dönmez (33) işine gitmek üzere evinden çıktıktan bir süre sonra, silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Serkan Dönmez, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra motosiklet ile cinayeti işleyen tetikçi şüpheliyi kaçırmakla suçlanan motosiklet sürücüsü Selçuk G. (30) yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.

Olaydan 7 ay sonra Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda olayın tetikçisi olduğu belirlenen Ahmet B. (23) ile olayın azmettiricileri oldukları belirlenen Ali H.(42) ve Mehmet Kaya A. (31) yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.

-Olay para aracının kamerasında

Olay esnasında o bölgede bulunan bir bankaya ait para transfer aracındaki kamera, cinayet anını baştan sona kadar kayda aldığı görülüyor. Kamera kaydına göre; Serkan Dönmez (yandaki fotoğrafta) telefonla konuşur vaziyette evinin bulunduğu apartmandan dışarı çıkıyor. Bir süre yürüdükten sonra, Selçuk G. hızla motosikletin yanına geliyor, Ahmet B. ise gizlendiği araçların arkasından çıkarak Serkan Dönmez’in arkasından giderek peş peşe tabanca ile ateş açıyor. Sonrasında ise Selçuk G., motosikleti çalıştırarak Ahmet B.’yi kaçırıyor.

-Ölmeden polise isim vermişti

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu’nda görevli polis memurları H.K. ve H.D., “ Olay yerinde Serkan isimli şahıs ayaklarından yaralı şekilde yatıyordu. Biz kendisine kendisinin kimin vurduğunu sorduk. Kendisini Kaya A. isimli şahsın vurduğunu söyledi akabinde kaldırıldığı Devlet Hastanesi’ne gittiğimizde yine kendisini kimin vurduğunu sorduk. Kendisini Kaya isimli şahsın vurduğunu söyledi. Biz de bu konuda tutanak düzenledik” şeklinde duruşmada ifade vermişlerdi.

-Telefon dinlemesine de takılmıştı

İddianameye göre; cinayet sanığı Ahmet B.’nin cep telefonu üzerinde mahkeme kararı ile yapılan dinleme esnasında, olayı soruşturan polis ekiplerinin görüştüğü ve ifadesini aldığı kişileri telefonla arayarak, “Fotoğraf teşhisinde beni teşhis etmeyin ve lakabımı yanlış söyleyin” şeklinde ifadelerde bulunduğu ve bu durumun ise telefon dinlemesi esnasında kayda alındığı belirtildi.

Ahmet B, polis ve savcılık ifadesinde olayla ilgili olarak her şeyi anlatmış ve azmettiricilerin isimlerini vermişti. Ancak, duruşmalar esnasında polis ve savcılık ifadelerini kabul etmemişti.

-İndirim yok, ağırlaştırılmış müebbet hapis

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde cinayete ilişkin olarak Ahmet B., Selçuk G., Mehmet Kaya A. ve Ali H.’nin tutuklu olarak yargılandığı davada karar çıktı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi “Tasarlayarak Kasten Öldürme” öldürme suçlamasıyla yargılanan Ahmet B. ve Selçuk G. ile “Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Azmettirme” suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaya A. ve Ali H.’ye hiçbir cezai indirim uygulamasına gitmeden “Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası” verdi. Mahkeme heyeti, hüküm ile birlikte 4 tutuklu sanığın da tutukluluk halinin devamına kararlaştırdı.

-Mağdur aile: “Yerinde bir karar”

Bayram Özcan ve Mehmet İnce’nin avukatlığını üstlendiği olayın mağdur tarafı, mahkemenin yerinde bir karar verdiğini ifade ederek, “Ağır ceza aldılar, ama onların yakınları en azından cezaevine giderek konuşabilecekler, biz ise sadece Serkan’ın mezarına gidebiliyoruz.” dediler.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com