Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Feyyaz Uçar, forma için savaşan bir oyuncu grubuyla çalışacaklarını söyledi.

Malatya’yı yakından tanıdığını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Öncelikle Yeni Malatyaspor’a geldiğim için çok mutluyum. Geçmiş dönemlerde de Malatya’da şansım olmuştu. Malatya’yı yakından tanıyan birisiyim. İnşallah hem benim hem de Malatya için hayırlısı olacak” dedi.

Uçar, kısa sürede takımın Antalya’daki kamp çalışmalarına katılacağını ifade ederek, “Dün akşam saatlerinde yönetimle İstanbul’da bir görüşme yaptık. Bu görüşme sonrasında anlaşma sağladık. Takımımız şu anda Antalya’da kampta bulunuyor. Ben de en yakın sürede kampa katılacağım” diye konuştu.

“MUTLAKA TRANSFERLERİMİZ OLACAK”

Transfere, yönetimle yapacakları toplantının ardından karar vereceklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Takımımız çok tecrübeli bir ekibe sahip. Mutlaka transferlerimiz olacak. Yönetimle aramızda yapacağımız toplantı sonrasında bir karar vereceğiz. Öncellikle burada şunu da belirtmek istiyorum; forma için savaşan oyuncu grubuyla çalışacağız” ifadelerini kullandı.