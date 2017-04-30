Mut’ta Erkenci Kayısı Hasadı

Mersin’in Mut ilçesinde açık alanda erkenci sofralık kayısı hasadına başlandı. Sofralık turfanda kayısının kilosunun 10 ila 15 liradan alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

Mersin Büyükşehir Mut Belediyesi Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, bu yıl kayısı hasadından 95 bin tonun üzerinde rekolte ve 40 bin ton üzerinde de ihracat beklediklerini söyledi. 2017 yılının ilk ürünü olan sofralık erkenci kayısının açık hava üretiminin başladığını ifade eden Acar, “Türkiye’ye sofralık, dış ticarete de ihracatlık kayısı ürünlerimizin hasadına devam edilmektedir. Bugün itibariyle de açıktan Mut sofralık kayısılarımızın turfanda hasadı başlamıştır. Kayısı piyasamızda açıktan olan ürünlerimizin 10 ila 15 TL arasında satışa sunulduğu ve ticareti yapılmakta. Şu an kaliteli, daha görkemli, daha renk almış, aranan ve talep edilen erkenci makador cinsi kayısı pazara sürülmekte” dedi.

Sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini Mut’un karşıladığını belirten Acar, kayısıda bu yıl 95 bin tonun üzerinde rekolte ve 40 bin tonun üzerinde ihracat beklediklerini ifade etti. Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise “Mut ilçesinde yaklaşık 56 bin dekar arazi üzerinde kayısı üretimi yapılmaktadır. Bugün itibarıyla ilçemizde açıkta kayısı hasadı başladı. 2016 yılında ortalama olarak ilçe arazilerinden 100 bin ton sofralık kayısı üretildi. Bu rakamın 40 bin tonu ihraç edildi. Yaklaşık para karşılığı ise 40 milyon doları aştı. Bu yıl rekolte tahmini beklentimiz tahmini 95 bin ton civarında gerçekleşecektir” diye konuştu.

Bu yıl kayısı sezonunun renkli ve bereketli geçeceğini söyleyen sebze ve meyve komisyoncusu Muhammet Acar, “Makador cinsi kayısının açık hava hasadı başlamış durumda. İnşallah hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olur” dedi.

Tüccar Koral Parça ise 2013 yılında 7 bin ağaçlık 80 dönüm arazi üzerindeki tesiste, 3 buçuk yaşındaki kayısı ağaçlarından ilk hasadı 2015 yılında gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl ağaç başı yaklaşık 10 kilo civarında kayısı hasadı bekliyoruz. İnşallah kendimiz ve çiftçilerimiz adına verimli ve bereketli bir sezon geçirme dileğiyle” şeklinde konuştu.

Mersin, iha