Necip Fazıl Anlatılacak

Büyük Doğu Fikir Ocakları tarafından yapılan açıklamada, 25 Mayıs 2012 Cuma günü, saat: 20.00’de Malatya Belediyesi Konferans Salonu’ nda “Üstad Necip Fazıl’ı Anma ve Ayasofya’ya Özgürlük” konulu bir etkinlik düzenleneceği bildirildi.



Etkinlik ile yapılan açıklamada, ” Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan Panel’e, Üstad Necip Fazıl’ın hayatı ve edebi yönünü anlatmak üzere, Elazığ Fırat Üniv. Öğretim Görevlisi, Yrd. Doç. Hayrettin Ayaz, Büyük Doğu’nun İnşa Fikri’ni anlatmak üzere Kahramanmaraş’tan, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Av. Haki Demir ve Necip Fazıl’ın, Siyasi Rolü ve Manası’nı anlatmak üzere Malatya Kitap ve Kırtasiyeciler Derneği Başkanı ve Araştırmacı Şahin Doğan konuşmacı olarak katılacaklardır. Ayrıca Üstad Necip Fazıl’ın Ayasofya Hitabesi’nden kesitlerle oluşturulmuş bir slayt gösterisi izleyicilerin ilgisine sunulacaktır. Panel’den önce ise Üstad Necip Fazıl’ın hayatından kesitlerin bulunacağı bir sergi düzenlenecektir. Üstad Necip Fazıl’ın hakiki manası ile anlatılacağı, anılacağı ve anlaşılacağı bir etkinlik olması duası ile halka açık ve ücretsiz olan programımıza halkımızın iştirak etmesini bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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