“Neden Üzerine Alınmış ki!.”

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş düzenlediği bir basın toplantısı ile AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’in Arguvan Türkü Festivali’ne katılan sanatçıya yaptığı hakaretleri sert bir dille eleştirdi ve “Bu Türkünün sözlerinde herhangi bir iktidar veya herhangi bir şahsın ismi geçmiyor. Sayın Milletvekili Mustafa Şahin bu türküyü neden üzerine alınmış anlamak mümkün değildir. Bir vekile yakışmayan bu hakaretlerini kınıyorum” dedi.

“Neden 3 hafta bekledi de bugün konuştu?”

Arguvan Belediyesi’nde Hekimhan – Arguvan ve Arapgir’i ilgilendiren Yama Dağı’ndaki su kaynağı ile ilgili olarak yaşanan sorunlar konusunda bir basın toplantısı düzenleyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, toplantının ikinci bölümünde sanatçı Kutsal Evcimen’e yönelttiği ağır hakaretleri nedeniyle AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’i sert bir dille eleştirdi.

Yaklaşık 1 ay önce yapılmış olan Arguvan Türkü Festivali’ne ilişkin olarak AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’in bugün konuşuyor olmasının anlaşılmaz bir durum olduğunu söyleyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Ben bir milletvekili adına böyle bir açıklamanın yapılmasını gerçekten talihsizlik olarak görüyorum. Ancak, geriye dönüp baktığımızda, Kars’taki bir heykele ucube diyen, Ankara’daki bir heykele ‘ben böyle sanatın içine tükürürüm’ diyen zihniyetin bu açıklamasını da yadırgamıyorum. Bir de bir ay geçmiş festivalin üzerinde, kendilerine göre bir yanlışlık varsa bu tepki, hemen ertesinde olur. Nerden esti de bu lafları şimdi etti. Elbette insan doğru bulmadığı şeyleri eleştirebilir ama eğer bir milletin vekili iseniz konuşmanıza çok dikkat etmek, on kere ölçüp bir kere konuşmak zorundasınız.” dedi.

“Festivale bir yandan övgü diziyor, diğer yandan aşağılamaya kalkışıyor”

Milletvekili Mustafa Şahin’in, festivalde okunan ‘Eşek Sıpaları’ başlıklı siyasi taşlama içerikli türküyü bahane ederek, türküyü okuyan sanatçı Kutsal Evcimen’e ağır hakaretlerde bulunmasının kabul edilmez bir tutum olduğuna vurgu yapan Başkan Kızıldaş,” Şahin, bir milletvekiline yakışmayacak bir üslup ve içerikle çirkin şeyler söylemiştir. Şiddetle kınıyoruz bu hakaretlerini” şeklinde konuştu.

“Türkünün sözleri 30 yıl kadar önce yazılmış”

‘Eşek Sıpaları’ adlı türkünün sözlerinin ünlü halk Ozanı Aşık Kul Fakir’e ait olduğunu belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş daha sonra şöyle konuştu: “Sanat bir toplumun can damarıdır. Sanatçılar özgürdür, muhaliftir, gördüğü haksızlık yanlışlık zulmü dile getiren, mazlumun yanında olan insanlardır. Sanatın karakterinde bu vardır. Ressam, karikatürist, söz yazarı böyledir. Özellikle halk edebiyatımızdaki halk âşıklarına baktığımızda mazlumun yanında zalimin karşısında olmuşlardır. Bu eser de bundan 25-30 yıl kadar önce Aşık Kul Fakir tarafından yazılmış bir eserdir.. Sayın vekil keşke araştırma yapıp geriye dönüp baksaydı, iyi olurdu. Bu parça ne zaman yazılmış, neden yazılmış, yazılmasını gerekli kılan şartlar nelermiş diye merak etseydi muhtemelen böyle bir açıklama yapmayacaktı. Çünkü, bir vekile yakışmayacak bir üslupla çirkin şeyler söylemiş”.

“İktidarla ilgili bir cümle var mı?”

Konuşmasında “Burada (türküde) iktidarla ilgili veya herhangi bir şahısla ilgili herhangi bir cümle var mı?” sorusunu yönelten Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş, “Eğer Mustafa Şahin onları (türkünün sözlerini) üzerine alınıyorsa yorumu sizlere bırakıyorum. Halk ozanlarımız toplumun derdini sıkıntılarını dile getiren insanlardır. Sanatçılar mazlumdan yana olmuş mazlumun yanında olmuşlardır. Doğrusu anlamış değiliz. Sanatçı dostumuza çok çirkin söylemlerde bulunmuş. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Vekilin sözlerini kınadığımı ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Madem bir yandan övüyorsun, Kültür Bakanlığı’nın destek vermesini sağla”

Mustafa Şahin’in söz konusu açıklamasında bir yandan da Arguvan Türkü Festivali’ni övdüğünü, festivalin uluslararası bir kimlik kazandığını söylediğini hatırlatan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, festivalin daha zengin bir içeriğe kavuşturulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na destek için başvurduklarını ama bu taleplerinin reddedildiğini hatırlattı. Bakanlığın Sarıçiçek’te yayla şenliğine destek olurken, dünyada eşi benzeri olmayan özgünlükteki Arguvan türkü Festivali’ne destek olmamasını adaletsiz bir tutum olarak değerlendiren Kızıldaş, AKP Malatya Milletvekili Şahin’e “Madem festivalimizi övüyorsun, öyleyse bakanlığın desteklemesini sağla” çağrısında bulundu. Kızıldaş, “Mustafa Şahin madem bu kadar övmüş bu festivali, bu festivalin organizasyon komitesi olarak her yıl dosyamızı hazırlarız ve destek talebinde bulunuruz. Sarıçiçek’teki yayla şenliğine destek olurken, dünyada benzeri ve örneği olmayan festivale desteği yok. Madem bu kadar övüyor, bakanlıkla görüşüp buraya yardım yapmasını beklerdik” diye konuştu.

Şahin ağır sözlerle tepki göstermişti

Milletvekili Mustafa Şahin, festivalin üzerinden 3 hafta gibi uzun bir süre geçtikten sonra açıklama yaparak, Arguvan Türkü Festivaline önce övgüler dizmiş, ardından ise festivalde sahne alan Kutsal Evcimen’e isim vermeden hakaret içerikli sözler sarfetmişti.

Şahin “Kendi kültürünü koruma ve yaşatma adına, Arguvan ilçemizde 11.Uluslararası Türkü Festivali’nin düzenleniyor olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Uluslararası düzeye taşınan Türkü festivali, Arguvan kültürünün en önemli etkinliklerinden biridir. Türkülerimizin yaşatılması, yayılması anlamında en önemli organizasyonlardan biridir ve Malatya’mız için ciddi bir kaynaşma ve kazanımdır” ifadelerini kullanmıştı.

Şahin açıklamasının devamında ise festivalde sahne alan, Aşık Kul Fakir mahlasını kullanan Merzifon doğumlu halk ozanı Ali Oymak’ın yazdığı ‘Eşek Sıpaları’ adlı türküyü seslendiren Kutsal Evcimen ve Sinan Göngör’ü isim vermeden hakaret içeren sözlerle eleştirdi. Sanatçılara ‘yoncası fazla gelmiş binek hayvanı gibi’ benzetmesini yapan Mustafa Şahin, “Üzülerek ifade ediyorum ki “Paradan altı sıfır atılırsa Taksim’de eşek gibi anırırım” diyenlerin görevini büyük bir iştiyakla üstlenmiş olan Sanatçı müsveddesinin kendisini izleyen siyasilere yaranmak için yoncası fazla gelmiş binek hayvanı gibi sahnede çıkardığı seslere, orada bulunanların büyük çoğunluğu sessiz kalarak tepkilerini belirtmiş, bir kısmı tarafından da alkışlandığı görülmüştür. Tabii ki müzik zevki her insan için farklıdır, müzik zevki bir bakıma insanın kültürel birikimi, hayat görüşü hatta politik görüşünün bir yansımasıdır, buna da saygı duyarız, Bu organizasyonu tertipleyenler; Bize sanatçı değil, soytarı lazım diyorsanız, bulmuşsunuz zaten. İktidara ve devlet büyüklerine seviyesizce söylenen bütün hakaret ve küfürleri sanatçı kılıklı soytarıya aynı şekilde iade ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

HABER-FOTO: Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com