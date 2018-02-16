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Neşe Çolak Türkiye 3’üncüsü Oldu

Neşe Çolak Türkiye 3’üncüsü Oldu
  • 16.02.2018
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Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Neşe Çolak, 10-12 Şubat tarihleri arasında Denizli’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında +70 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu.

Yeşilyurt Belediyespor çatısı altında yer alan Görme Engelliler kulübü sporcusu Neşe Çolak, Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında rakiplerini saf dışı bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Yeşilyurt Engelliler Kulübünün başkanı Şerif Büyükdaş, sporcuları Neşe Çolak’ı aldığı başarıdan dolayı tebrik ederek Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Judoda önemli bir başarı elde ettiklerini kaydeden Büyükdaş, “Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü olarak sporcumuz Neşe Çolak, 10-12 Şubat tarihleri arasında Denizli’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında +70 kiloda Türkiye 3’üncüsü olmuştur. Kendisini bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a da spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi çatısı altında yer alan Görme Engelliler kulübü sporcusu Neşe Çolak, Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında rakiplerini saf dışı bırakarak önemli bir başarıya imza attı” şeklinde konuştu.

iha

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Yorumlar
  1. Adnan kural dedi ki:
    18 Şubat 2018, 04:08

    Tebrikler başarılarının devamını dilerim

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    1. Neşe dedi ki:
      1 Mart 2018, 13:55

      Teşekurler

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  2. Ergün dedi ki:
    17 Şubat 2018, 17:24

    Tebrikler 🎊

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    1. Neşe dedi ki:
      1 Mart 2018, 13:52

      Teşekürler

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  3. Mahmut dedi ki:
    17 Şubat 2018, 11:42

    Gönülden başarılar diliyorum kutlarım,

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    1. Neşe dedi ki:
      1 Mart 2018, 13:52

      Çok teşekurler sağulun

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