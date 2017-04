O Polisler ‘Kırmızı Liste’deymiş

134’ü de Malatya’da görev yapan 9 bin 103 polisin adı akıllı kartta çıkmış.. MALATYA LİSTESİ..

FETÖ ile mücadele kapsamında, önceki gece açığa alınan çeşitli rütbelerde, 134’ü de Malatya’da görevli toplam 9 bin 103 polisin adlarının, MİT’in elinde olan FETÖ’nün üst düzey yöneticisindeki “akıllı kart”taki “kırmızı” listede yeraldığı öne sürüldü. Malatya’da açığa alınan polislerden 1’inin Emniyet Amiri, 8’inin Komiser, 3’ünün Komiser Yardımcısı, 10’unun Başpolis, aralarında 5 kadının da bulunduğu 112’sinin ise Polis Memuru oldukları öğrenildi.

70 BİN POLİSLİK LİSTE..

Milliyet Gazetesi’nde Tolga Şardan imzasıyla yayınlanan yazıda, söz konusu FETÖ yöneticisinde ele geçen kartta, emniyet teşkilatı içerisindeki yaklaşık 70 bin polisin isimlerinin yeraldığı, bunların güncel değerlendirmeler yapılarak çeşitli parametrelere göre sınıflandırıldığı iddia edildi.

Tolga Şardan’ın yazısında, son operasyonla ilgili “Özellikle kimlikleri hiç bilinmeyen ve deşifre edilemeyen “mahrem imamlar”ın belirlenmesi amacıyla İstihbarat Dairesi (İDB), Terörle Mücadele Dairesi (TEM) ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde (KOM) görevli polislerden oluşan çalışma grubu 16 Nisan’dan sonra MİT’ten gelen veriler üzerinde çalışmalar yaptı.” bilgisi yeralırken, şu ayrıntı da paylaşıldı:

“…FETÖ’nün yaklaşık 70 bin polisi, “kırmızı”, “sarı” ve “mavi” olarak renklere göre sınıflandırdığı görüldü.

Tıpkı ByLock’taki gibi yapılan renkli sınıflandırmada “kırmızı” listenin FETÖ’ye yakın isimlerden, “sarı” listenin kırmızılara göre biraz daha dışarıda kalan personeli “mavi” listenin ise bağlantısı olmayanlardan oluştuğu ortaya çıktı.

Liste içeriklerinden elde edilen verilerde yaklaşık 9 bin 500 polisin kırmızı, 20 bin polisin sarı, 30 bin polisin ise mavi listede olduğu anlaşıldı. Listedeki bazı polislerin ise “tasnif dışı” tutulduğu belirtiliyor…”

Tolga Şardan’ın ayrıntılı bilgilerin yeraldığı yazısını, aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz.

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/tolga-sardan/3-renkli-listede-70-bin-polis-2440517/

134’Ü MALATYA’DA GÖREVLİ..

Türkiye çapında “kırmızı liste”de oldukları gerekçesiyle açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi cumhuriyet.com.tr’de yayınlandı.

Listenin tamamını, Cumhuriyet’in aşağıdaki linkini tıklayarak okuyabilirsiniz:

http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_galeri/729098/1/Emniyet_te_aciga_alinan_9_bin_103_polisin_tam_listesi.html

Bu arada, kırmızı listede yeraldığı öne sürülen 9 bin 103 polisten, Malatya’da görev yaptığı ifade edilen 134’ü şunlar:

EMNİYET AMİRİ

1. Emniyet Amiri Zafer D.

KOMİSER

2. Komiser Naci T.

3. Komiser Selami Ş.

4. Komiser Ethem K.

5. Komiser Melih B.

6. Komiser Durmuş Ö.

7. Komiser Şah M. T.

8. Komiser Mehmet H. S.

9. Komiser Özcan E.

KOMİSER YARDIMCISI

10. Komiser Yardımcısı İsmail K.

11. Komiser Yardımcısı Alpaslan İ.

12. Komiser Yardımcısı Okan M.

BAŞPOLİS MEMURU

13. Başpolis Remzi Ç.

14. Başpolis Mehmet N. Ç.

15. Başpolis Veli G.

16. Başpolis Ergin Y.

17. Başpolis Ökkeş A.

18. Başpolis Ramazan B.

19. Başpolis Mesut U.

20. Başpolis Oktay D.

21. Başpolis Ahmet U. A.

22. Başpolis Mikail A.

POLİS MEMURLARI

23. Mahmut A.

24. Alhan L. E.

25. Erkat Ç.

26. Zülfikar C.

27. Seçim P.

28. Hamit D.

29. Ahmet A.

30. Vakkas S.

31. Fikret Ç.

32. Nevi D.

33. Ahmet R. E.

34. Soner K.

35. Mehmet C.

36. Hüseyin Y.

37. Ali K.

38. Halil B.

39. Mahmut D.

40. Mesut U.

41. Hidayet D.

42. İsmet A.

43. Bülent Y.

44. İlhan A.

45. Zülküf Ö.

46. Bekir K.

47. Musa K.

48. Mehmet A.

49. Zafer K.

50. Cahit E.

51. Salim B.

52. Nejdet Ç.

53. İlhan E.

54. Aziz I.

55. Akif T.

56. Fatih Ç.

57. Aydın K.

58. Abdurrahman A.

59. Hıdır Y.

60. Bekir Ö.

61. Bülent Y.

62. Özkan Y.

63. Abdullah S.

64. Zülfü C.

65. Serkan D.

66. Fatih Y.

67. Raif I.

68. Arif O.

69. Barış B.

70. Ömer S.

71. Necmettin Y.

72. Orhan Ç.

73. Celal K.

74. Mevlüt Y.

75. Cenap B.

76. Orhan A.

77. Yüksel K.

78. Ferdi K.

79. Mustafa E.

80. Yunus K.

81. Yusuf A.

82. Ahmet D. Y.

83. Serdar Y.

84. Ali Ö.

85. Yusuf G.

86. Mehmet B.

87. Mehmet A. A.

88. Mehmet Ş. E.

89. Yakup Y.

90. Turgay G.

91. Gonca Y.

92. Köksal A.

93. Ferhat Y.

94. Arif K.

95. Zafer D.

96. Mehmet A.

97. Ali B.

98. Süleyma B.

99. Mehmet Z. B.

100. Hamit M. D.

101. Betül S.

102. Hikmet .

103. Harun Ü.

104. Kasım A.

105. Osman B.

106. Hidayet B.

107. Mehmet A.

108. Murat E.

109. İrfan E.

110. Adem G.

111. Volkan G.

112. Ersev K.

113. Behice K.

114. Abdullah A.

115. Cemil K.

116. Muhammet K.

117. Ahmet S.

118. Hüseyin T.

119. Hasan A.

120. Kemal D.

121. Sema İ.

122. Ahmet Ş.

123. Osman B.

124. Fatih Ş.

125. Yunus Ç.

126. Murat I.

127. Emrah A.

128. Safa Ö.

129. Mehmet Y.

130. Leyla C.

131. Zeki A.

132. Kenan K.

133. Davut K.

134. Kenan K.

malatyahaber.com- milliyet.com.tr- cumhuriyet.com.tr