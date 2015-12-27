O Salondan Yansıyanlar..

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 ilin belediye başkan adaylarını açıkladığı Genişletilmiş AKP İl Başkanları toplantısında, adayları açıklanan diğer iller yerel yönetim hizmetleri ile tanıtılırken Malatya’nın tanıtıldığı sinevizyon gösterisinde, Malatya belediye hizmetleri ile değil, ağırlıklı olarak İnönü Üniversitesi kampusu, fakülte ve kütüphane binaları, Turgut Özal Tıp Merkezi ile tanıtıldı. Bu arada, adayın açıklanması beklenirken ve açıklamadan sonra, yan yana oturan ve adaylık için son değerlendirme ikisi arasında yapıldığı öğrenilen AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ile Belediye Başkanı Ahmet Çakır “enteresan” görüntüler verdiler.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Toplantı Salonu’nda aralarında büyükşehir statüsünde olan illerin de bulunduğu 21 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Sıranın AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın açıklanmasına geldiğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘Allah’ınıza Gurban’ diyerek gösterdi. Başbakan Erdoğan’ın bu hitabından sonra Malatya’daki ‘hizmetleri’ gösteren sinevizyon gösterisi yayınlandı. ‘Yeniden Yeniden AK Parti’ şarkısı eşliğinde yayınlanan sinevizyon gösterisinde Malatya ağırlıklı olarak İnönü Üniversitesi kampusunun değişik açılardan görüntüleri ve Turgut Özal Tıp Merkezi ile tanıtıldı.

Sinevizyonda yer alan diğer görüntüler arasında ise, Yeni Camii, Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Battalgazi Ulu Camii, Battalgazi’deki diğer tarihi eserler, Malatya Devlet Hastanesi, TOKİ konutları, Arapgir Kerem Aydınlar Lisesi, çevre yolu altgeçitler ve çevre yolundaki kayısı anıtı yer aldı.

Sinevizyon gösterisinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü gayri resmi olarak kamuoyunca duyulan Ahmet Çakır ismini ‘AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’ olarak açıkladı ve ‘Huzurunuzda Ahmet Çakır’ diyerek Çakır’ı sahneye davet etti.

Başbakan Erdoğan, Ahmet Çakır’ın sahneye gelmesinden sonra AKP Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi ve AKP Malatya Milletvekillerini sahneye davet ederek, birlikte fotoğraf verdi. Başbakan Erdoğan, fotoğraftan sonra, Ahmet Çakır, milletvekilleri Ömer Faruk Öz, Cemal Akın, Mustafa Şahin, Mücahit Fındıklı, Öznur Çalık ve AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi’yi sahnede toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Tüfenkçi-Çakır Fotoğrafından Yansıyanlar

Bu arada, AKP Malatya adayının açıklanmasından önceki son iki günde Ahmet Çakır ile birlikte ‘Tercih edilecek iki isimden biri’ olarak Başbakan Erdoğan’ın masasında değerlendirmeye tabi tutulan AKP Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Çakır’ın adının açıklanmasına dakikalar kala, Ahmet Çakır’ın yanında otururken keyifsiz bir görüntü verdi.

Çakır’dan Teşekkür SMS’i

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahmet Çakır’ın adaylığını açıklamasından sonra, Belediye Başkanı Çakır SMS yolu ile bir teşekkür mesajı yayınladı. Çakır cep telefonlarına gönderdiği mesajda “Belediye başkanlığımız ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığımız süresince destek ve dualarını esirgemeyen tüm hemşerilerime, tüm teşkilatımıza ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

HABER: Niyazi DOĞAN

FOTOĞRAFLAR: Burhan KARADUMAN- yenimalatya.com.tr