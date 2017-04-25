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Malatya Haber -

ODTÜ’deki Yarışmaya Damga Vurdular

ODTÜ’deki Yarışmaya Damga Vurdular
  • 25.04.2017
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bisiklet Takımı tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen dağ bisikleti yarışmasında, İnönü Üniversitesi hem erkek hem de bayanlarda dereceyle döndü.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) erkekler bireyselde Samet Demir üçüncü, Ömer Faruk Karaoğlan beşinci, Said Erol ise yedinci olurken, takım halinde birinciliği elde etti.

İÜBİS bayanlarda ise bireyselde Büşra Ulu beşinci, Fadime Özge Şahin yedinci, Merve Borucu dokuzuncu olurken, takım halinde ikinciliği elde etti.

Yeni Malatya Gazetesi

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