Oğluna Şehit Komutanının Adını Verdi

TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Malatyalı Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, dünyaya gelen oğluna 2017 yılında El Bab’da şehit düşen Kahraman Üsteğmen şehit Tarık Koçoğlu’nun adını verdi.

El Bab’da ve Şırnak’ta teröristlere karşı verdiği mücadelenin ardından şimdi de Afrin’de görev yapan Hasan Ayaz, yeni doğan bebeğini görmek için Malatya’ya geldi.

Ayaz, ilk bebeğine El Bab’da şehit düşen Kahraman üsteğmen şehit Tarık Koçoğlu’nun adını verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Afrin’de görev yapan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan beş yıllık evliler Arzu ve Hasan Ayaz çifti ile minik Tarık’ı Gözde Akademi Hastanesi’nde ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan’a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye ederek, Tarık Efe’ye altın taktı. Ayaz çiftinin yeni doğan bebeklerine Gözde Akademi Hastanesi destek vererek, masrafları üstlendi.

Hasan Ayaz, “Afrin’de yaptığım görevden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, eşimin doğum yaptığını duyunca bizleri ziyaret etti. Allah bütün devlet büyüklerimizden razı olsun. 8 Şubat 2017’de El Bab bölgesinde şehit olan Tarık Koçoğlu’nun ismini oğlumda yaşatmak istiyorum. İnşallah bahtı ve gönlü onun gibi olur” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise “Afrin’de ülkemiz, birliğimiz ve bütünlüğümüz adına mücadele eden kahramanlarımız, askerlerimiz var. Hemşerilerimizden birisi de Hasan kardeşimiz, Afrin’de mücadele ediyor. Afrin’de görev yapan bütün Malatyalı kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu gösterip, birlikte kahraman askerlerimize dua ediyoruz. Hasan kardeşimizin bir evladı oldu ve ziyarete geldi. Kardeşimiz şehit olan komutanının adını evladına vermiş buda gerçekten gurur duyulacak bir olay. Bizlerde her zaman sizlerle beraberiz. Ordumuzun muvaffak olması için dua ediyoruz. Ordumuz hiçbir sivile zarar vermeden orada ülkemiz için tehdit oluşturan teröristlere karşı büyük bir mücadele ortaya koyuyor” dedi.

Çakır, Gözde Akademi Hastanesi’ne de teşekkür etti.

Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman’da Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe dua ettiklerini belirterek, “Askerlerimize ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Elimizden geldiğince her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com