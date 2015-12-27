Öğrencilere Sunum Yapıldı

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin “10 Şahsiyet 10 Değer” projesi kapsamında, Malatyalı ünlü simaların hayatlarını ve eserlerini tanıtmak amacı ile başlattığı ve Malatya merkez liselerinde sunumlar devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi ve Malatya Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Malatya’ya sosyal, siyasal ve kültürel yönden katkı veren 10 şahsiyet anlatıldı.

Program kapsamında Gençlik Meclisi üyelerinin ele aldığı on şahsiyet ve on değer şöyle: Battalgazi / Kahramanlık, Niyazi Mısri/Adalet, Eflatun Cem Güney/Sevgi, Fahri Kayahan /Sanat, Hamit Fendoğlu/Yiğitlik, Fethi Gemuhluoğlu/Dostluk, Asım Orhan Barut/İlim, Eşref Bitlis/Azim ve Cesaret, İsmet İnönü/Nezaket, Turgut Özal/Tecrübe.

Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Abdulkadir Çolak, gençlerin Malatyalı değerler ile ilgili olarak hazırlamış oldukları projeden memnun kaldığını ve çok sevindiğini belirterek, “Bahsi geçen bu isimler ve Malatyalı diğer önemli şahsiyetlerin toplum psikolojisi üzerinde önemli bir yere sahip olduğu açıkça görülmektedir” dedi.

Çolak, Malatya’nın tarihsel geçmişinde kendilerinden söz ettiren ve günümüz insanına önemli mesajlar veren bu şahsiyetlerin gençler tarafından tanınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Malatya Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Mehmet Özgür Gençlik Meclisinin yapmış olduğu anlamlı çalışmadan ötürü Kent Konseyi Gençlik Meclisine teşekkür etti.

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Münire Koyun ilk olarak Battalgazi’yi tanıtarak, Battalgazi’nin temel eğitimini Malatya’da aldığını, henüz 13 yaşında iken 4 kutsal kitabı da okuduğunu ve ezberlediğini belirtti. Daha sonra Eflatun Cem Güney’in çocukların hayal dünyasını geliştirmek için hayatını adadığını bu anlamda masalcı baba olarak bilindiğini, sanatsal olarak ilerlemiş bir kişi olduğunu belirtti.

Sunum, Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Akyıldız’ın Niyazi Mısri’yi tanıtımı ile devam etti. Mustafa Akyıldız Niyazi Mısri’nin küçük yaşlardan itibaren liderlik yönünün olduğunu din ve diğer fen bilimleri eğitimi için şehir şehir dolaştığını söyledi.

Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Akyıldız ve Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Münire Koyun’un yapmış oldukları sunumlardan sonra öğrenciler merak ettikleri konular hakkında çeşitli sorular yönelttiler.

Programın sonunda öğrencilerin faydalanması için Kent Konseyi tarafından çıkarılan ve Malatya’lı 44 şahsiyeti anlatan “İz Bırakanlar” kitabı okul kütüphanelerine hediye edildi.