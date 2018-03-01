Okullar Arası Boks Şampiyonası
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Erkek Boks İl Şampiyonası sona erdi.
Turgut Özal Eğitim Kamp Merkezi Antrenman Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 21 okuldan 34 sporcu katıldı.
Şampiyonada 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 + 91 Kg:larda yapılan müsabakalar sonucunda şu sporcular dereceye girdi:
49 Kg: 1.Enes Işık 2.Ali Burak Akbay
52 Kg: 1.Yusuf Karateke 2.Adem Yavuz 3.İsa Karyağdı 3.İbrahim Çetinkaya
56 Kg: 1.Mert Taş 2.Emin Eryılmaz 3.Emirkan Genç
60 Kg: 1.Metehan Pekdemir 2.Miraç Köse 3.Kemal Peker 3.Muhammed Yasin Güven
64 Kg: 1.Mücahit Çiçek 2.Muhammet Taş 3.Eren Eryılmaz 3.Metin Cici
69 Kg: 1.Samet Mutlu 2.Samet Aydın 3.Ali Miraç Budak
75 Kg: 1. Abdulsamet Yakar 2.İsmail Batuhan Karabulut
81 Kg: 1.Yasin Özer 2.Melih Mercan 91 Kg: 1.Baki Üstün
+91 Kg: 1.Batuhan Kaya 2.Mustafa Doğan 3.Yavuz Selim Çakmak
Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.
Derece yapan sporcuların 10-14 Mayıs tarihinde Erzincan’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılacağı bildirildi.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- AA