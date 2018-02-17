Okullar Arası Satranç Turnuvası

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Satranç Turnuvası yapıldı.

Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Satranç Turnuvası 3 gün sürdü.

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılan Liseler (Gençler) Satranç Yarışmasında Malatya Fen Lisesi birinci oldu. Turgut Özal Anadolu Lisesi ikinciliği elde ederken, Hacı Ahmet Akıncı Lisesi ise turnuvayı üçüncü tamamladı.

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen satranç şampiyonasında diğer kategorilerde dereceye giren okullar şöyle oluştu:

Yıldızlar

1-Özel Final Ortaokulu, 2-Özel İbrahim Yücel Ortaokulu, 3-Özel Malatya Bilnet Ortaokulu, 4-Hayrettin Sönmezay Ortaokulu

Küçükler

1-Özel Bilge Olimpiyat İlkokulu, 2-Özel İbrahim Yücel İlkokulu, 3-Vali Galip Demirel İlkokulu, 4-Özel Çamlıca İlkokulu (ikinci takım)

Yapılacak Bölge Satranç Yarışmalarında dereceye giren okul takımları Türkiye Okullar Satranç Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Okullar Arası Gençler Satranç Turnuvası’nın heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini ifade etti.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Okullar Arası Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Satranç Şampiyonası’nda her kategoride 70 okulun yatıştığını ifade ederek, “Yarışmalar 4’er kişilik takımlar halinde gerçekleştirildi. Kategorilerinde dereceye giren takımlar, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Elazığ’da gerçekleştirilecek olan bölge yarışmasına katılma hakkını elde etti. Elazığ’daki bölge yarışmasında dereceye giren okullar, Türkiye Okullar Satranç Şampiyonasına katılma hakkını elde edecek” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi