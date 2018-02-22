Okullar Arası Tekvando Şampiyonası

Malatya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Genç Erkek ve Bayan Tekvando İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Battalgazi Spor Salonu’nda 130 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda, sporcular birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Bayanlarda 21 puanla Spor Lisesi birinci, 10 Puanla Bahçebaşı Lisesi ikinci, 8 puanla Avni Kiğılı üçüncü, 8 puanla Turgut Özal Meslek Lisesi dördüncü oldu.

Erkeklerde ise 26 puanla Spor Lisesi birinci, 11 puanla Malatya Lisesi ikinci, 10 puanla Şehit Gökhan Ertan Lisesi üçüncü, 8 puanla 2. Organize Sanayi Lisesi dördüncülüğü elde etti.

Sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

GENÇ BAYANLAR:

42 kilo Işılsu Ödemir,

44 kilo Esila Öztop, İlayda Yıldız, Selcan Alagöz,

46 kilo Şevval Teski,

49 kilo Esra Güneş, Nazlı Yaylacı, Melike Sıla Gürcü, Firdevs Polat,

52 kilo Siyabe Nur Özdemir, Sevda İçli, Alanur Türkmen,Zeliha Yıldırım,

55 kilo Beyza Ekinci, Nursema Aydın, Şafak Haskul, Zülal Türk,

59 kilo Yağmur Tunç, Ayşenur Yıldırım, Özlem Karakoç,

63 kilo Meryem Çakır, Bilge Güngör, Sümeyye Doğan. 68 kilo Hilal Sağır Ahsenur Türk, Şevval Öztatar, İlayda Fatma Sağlam,

+68 klio Ayfer Menekşe, Nazlıcan Atlı, İrem Kadıoğlu,Ümmühan Güzel.

GENÇ ERKEKLER

45 kilo Yücel Kurt, Sefa Gür, Mert Timur,

48 kilo Yunus Keleş, Samet Kutlu, Caner Gür, Berkan Tunçdemir,

51 kilo Caner Karabulut, İsmail Hakkı Şen, Hüseyin Hayri Özden, Berat Altunkaya,

55 kilo Alperen Menekşe, Utku Yasin Bağcı, Ali Müçteba Şimşek, Ömer İsmail Yılmaz,

59 kilo Emir Bayansalduz, Eren Güler, Mirza Aydoğan, Serhat Tüm,

63 kilo Ali Karadoğan, Muhammed Budak, Sedat Savcı, Furkan Türkoğlu,

68 kilo Batuhan Taşcı, Okan Güncü, Yasin Kızıl, Kürşat Filinta,

73 kilo Sefa Tunç, Faruk Taş, Mert Bayansalduz, Tayfun Yıldız,

78 kilo Doğukan Gök, Ömer Çetin, Hamza Aslan,

+78 kilo Ahmet Fatih Güneş, Efe Kaan Almasulu, Furkan Albay.

Kilolarında ilk dört dereceye giren sporcular, 16-18 Mart’ta yeri sonradan belirtilecek olan yerde düzenlenecek olan Türkiye Okullar Arası grup müsabakalarında Malatya’yı temsil edecekler.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- iha