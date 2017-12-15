Okullararası Güreş İl Şampiyonası
Malatya Okullar Arası Gençler B Kategorisi Serbest ve Greko-Romen Güreş İl Şampiyonası final karşılaşmalarıyla sona erdi.
Battalgazi Spor Salonu’nda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen şampiyonada serbest stil güreş müsabakaları 9 okul ve 47 sporcunun katımlıyla gerçekleşti.
Greko-Romen stil güreş müsabakalarına ise 11 okuldan 33 sporcu katıldı. İki gün süren güreş müsabakaları 39, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ve 100 kg.da olmak üzere 10 siklette gerçekleşti.
SERBEST STİLDE
Serbest stilde kilolarında ilk 3 dereceyi alan güreşçiler şunlar:
39-42 kg 1.İbrahim Yumlu, 2.Serkan Altunkaynak, 3.Abuzer Sezer
46 kg 1. İsmail Yumlu, 2. Engin Akım, 3.Ali Çelebi
50 kg 1.Kenan Akgün, 2.Taha Samet Erem, 3.Cihat Altun
54 kg 1.Osman Yasin Koç, 2. Turan Can Çalışkan 3. Furkan Özdoğan
58 kg 1.Furkan Mertoğlu, 2.Emre Akgün, 3.Yusuf Doymuş
63 kg 1. Furkan Çelem, 2.Hasan Altunkaymak, 3.Enes Yeşil
69 kg 1. Ahmet Çelem, 2.Furkan Göde, 3.Cebail Akçam
76 kg 1.Paşahan Sarı, 2.Armağan Alpay, 3. Akif Demir
85 kg 1.Denizhan Soğuksu, 2.Mehmet Akın, 3.Ata Emre Beyaz
85-100 kg 1. Mehmet Akgün, 2.Yunus Yaman
GREKOROMEN STİLDE..
Grekoromen stilde kilolarında ilk 3 dereceyi aran güreşçiler şunlar:
39 kg 1. Muhammed Koçyiğit, 2. Masum Özmen, 3. Yusuf Yalçınkaya
46 kg 1.Kadir Duran, 2.Muhammed Berat Çeçen, 3.Tayfun Yıldırım
50 kg 1.Yusun Mintaş, 2. Nihat Taştekin, 3.Ümit Yılmaz
54 kg 1.Ömer Faruk Abiç, 2.Muhammed Furkan Çalı, 3.Kadir Acal
58 kg Ahmet Berat Demir, 2. Ahmet Efe Ceylan, 3. Ramazan Erdoğan
63 kg 1. Kazım Özaslan, 2.Seymen Yılmaz 3.Ferhat Yavuz
69 kg 1. Yahya Gültekin 2.Mehmet Ali Canyurt 3. Kaan Korkmaz
76 kg 1.Demirha Demir, 2.Miraç Özcel 85 kg 1.Burak İşleyen, 2.Miraç Öncel
100 kg 1.Enes Kaan Sarıdoğan, 2. Muhammed Harun Parlak, 3.Muhammed Eser
TAKIM SIRALAMASI..
Serbest stilde Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Malatya Spor Lisesi üçüncü oldu.
Greko-Romende Yakınca Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Malatya Spor Lisesi ikinci ve Yeşilyurt Mahmut Celalettin Öktem Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülüğü elde ettiler.
Müsabakalarda derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan ve antrenörler tarafından verildi.
Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan, kilolarında birinci olan güreşçilerin Malatya’yı grup müsabakalarında temsil edeceklerini söyledi.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- AA