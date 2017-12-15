Okullararası Güreş İl Şampiyonası

Malatya Okullar Arası Gençler B Kategorisi Serbest ve Greko-Romen Güreş İl Şampiyonası final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Battalgazi Spor Salonu’nda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen şampiyonada serbest stil güreş müsabakaları 9 okul ve 47 sporcunun katımlıyla gerçekleşti.

Greko-Romen stil güreş müsabakalarına ise 11 okuldan 33 sporcu katıldı. İki gün süren güreş müsabakaları 39, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ve 100 kg.da olmak üzere 10 siklette gerçekleşti.

SERBEST STİLDE

Serbest stilde kilolarında ilk 3 dereceyi alan güreşçiler şunlar:

39-42 kg 1.İbrahim Yumlu, 2.Serkan Altunkaynak, 3.Abuzer Sezer

46 kg 1. İsmail Yumlu, 2. Engin Akım, 3.Ali Çelebi

50 kg 1.Kenan Akgün, 2.Taha Samet Erem, 3.Cihat Altun

54 kg 1.Osman Yasin Koç, 2. Turan Can Çalışkan 3. Furkan Özdoğan

58 kg 1.Furkan Mertoğlu, 2.Emre Akgün, 3.Yusuf Doymuş

63 kg 1. Furkan Çelem, 2.Hasan Altunkaymak, 3.Enes Yeşil

69 kg 1. Ahmet Çelem, 2.Furkan Göde, 3.Cebail Akçam

76 kg 1.Paşahan Sarı, 2.Armağan Alpay, 3. Akif Demir

85 kg 1.Denizhan Soğuksu, 2.Mehmet Akın, 3.Ata Emre Beyaz

85-100 kg 1. Mehmet Akgün, 2.Yunus Yaman

GREKOROMEN STİLDE..

Grekoromen stilde kilolarında ilk 3 dereceyi aran güreşçiler şunlar:

39 kg 1. Muhammed Koçyiğit, 2. Masum Özmen, 3. Yusuf Yalçınkaya

46 kg 1.Kadir Duran, 2.Muhammed Berat Çeçen, 3.Tayfun Yıldırım

50 kg 1.Yusun Mintaş, 2. Nihat Taştekin, 3.Ümit Yılmaz

54 kg 1.Ömer Faruk Abiç, 2.Muhammed Furkan Çalı, 3.Kadir Acal

58 kg Ahmet Berat Demir, 2. Ahmet Efe Ceylan, 3. Ramazan Erdoğan

63 kg 1. Kazım Özaslan, 2.Seymen Yılmaz 3.Ferhat Yavuz

69 kg 1. Yahya Gültekin 2.Mehmet Ali Canyurt 3. Kaan Korkmaz

76 kg 1.Demirha Demir, 2.Miraç Özcel 85 kg 1.Burak İşleyen, 2.Miraç Öncel

100 kg 1.Enes Kaan Sarıdoğan, 2. Muhammed Harun Parlak, 3.Muhammed Eser

TAKIM SIRALAMASI..

Serbest stilde Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Malatya Spor Lisesi üçüncü oldu.

Greko-Romende Yakınca Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Malatya Spor Lisesi ikinci ve Yeşilyurt Mahmut Celalettin Öktem Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülüğü elde ettiler.

Müsabakalarda derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan ve antrenörler tarafından verildi.

Güreş İl Temsilcisi Hasan Aslan, kilolarında birinci olan güreşçilerin Malatya’yı grup müsabakalarında temsil edeceklerini söyledi.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- AA