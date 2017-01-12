Liseli 80 Yüzücü Yarıştı

Okullar Arası Genç Erkek ve Bayanlar Yüzme İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Osman Çağlı Yüzme Havuzu’ndagerçekleştirilen müsabakalarda bayanlarda 4, erkeklerde ise 6 okul takımından 80 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Özel Malatya Final Okulları birinci, Malatya Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Doğa Kolejinin üçüncü olduğu şampiyonada bayanlarda ise Özel Malatya Final Okulları birinci, Beydağı Anadolu Lisesi ikinci, Özel Doğa Koleji üçüncü oldu.

Bayanlarda ve erkeklerde birinci olan takımlar, grup müsabakalarında Malatya’yı temsil edecek.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ve okul müdürleri tarafından verildi.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- AA