Ölümcül Deney: Dejavu

Paraya ihtiyaç duyan 5 üniversite öğrencisi, 2000 $ ücret vaat eden bir ilaç şirketinin deneyine katılmaya karar verir. İlk başlarda bir sorun çıkmaz, ancak bir süre sonra hafıza güçlendirici bu ilacın hiç tahmin edilemeyen bir yan etkisi baş gösterir. Bu ilacı alan gençler nasıl öleceklerini görebilmeye başlamıştır, üstelik gördükleri kısa bir süre içinde gerçeğe dönüşmektedir. Kendi ölümlerini engellemeye çalışırlarken katilin içlerinden biri olduğunu ve onun da geleceği görebildiğini anlarlar, ancak katil sürekli bir adım öndedir.

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2016 – ABD

Tür : Korku

Süre: 107 Dak.

Yönetmen : D.J. Viola

Oyuncular : Nathan Kress , Virginia Gardner , Kirby Bliss Blanton , Ryan Higa , Mark Furze

Senaryo : D.J. Viola , James Hibberd

Yapımcı : D.J. Viola , Christopher Ursitti

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