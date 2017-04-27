Ölümcül Deney: Dejavu
Paraya ihtiyaç duyan 5 üniversite öğrencisi, 2000 $ ücret vaat eden bir ilaç şirketinin deneyine katılmaya karar verir. İlk başlarda bir sorun çıkmaz, ancak bir süre sonra hafıza güçlendirici bu ilacın hiç tahmin edilemeyen bir yan etkisi baş gösterir. Bu ilacı alan gençler nasıl öleceklerini görebilmeye başlamıştır, üstelik gördükleri kısa bir süre içinde gerçeğe dönüşmektedir. Kendi ölümlerini engellemeye çalışırlarken katilin içlerinden biri olduğunu ve onun da geleceği görebildiğini anlarlar, ancak katil sürekli bir adım öndedir.
Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017
Yapımı : 2016 – ABD
Tür : Korku
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : D.J. Viola
Oyuncular : Nathan Kress , Virginia Gardner , Kirby Bliss Blanton , Ryan Higa , Mark Furze
Senaryo : D.J. Viola , James Hibberd
Yapımcı : D.J. Viola , Christopher Ursitti
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