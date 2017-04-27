Ölümlerin Yarısı Dolaşım ve Solunum Hastalıklarından

Malatya’da 2016 yılında 3 bin 984 kişinin öldüğü, ölüm nedeni arasında yüzde 40,9’luk oran ile dolaşım sistemi hastalıklarının ilk sırada yeraldığı, ikinci sırada ise yüzde 17,9’le tümörlerden (kanser) kaynaklanan hastalıkların geldiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı ölüm nedenleri istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre 2016 yılında Malatya’da ikamet eden kişilerden 3 984 kişi ölmüştür.

2016 yılında Malatya’da en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından (1630 kişi-%40,9) gerçekleşmiştir. Dolaşım sistemi hastalıklarından sonra en fazla ölüm iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden (710 kişi-%17,8) ve solunum sistemi hastalıklarından (504 kişi-%12,7) gerçekleşmiştir.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi