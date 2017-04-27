You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Ölümlerin Yarısı Dolaşım ve Solunum Hastalıklarından

Ölümlerin Yarısı Dolaşım ve Solunum Hastalıklarından
  • 27.04.2017
  • 0

Malatya’da 2016 yılında 3 bin 984 kişinin öldüğü, ölüm nedeni arasında yüzde 40,9’luk oran ile dolaşım sistemi hastalıklarının ilk sırada yeraldığı, ikinci sırada ise yüzde 17,9’le tümörlerden (kanser) kaynaklanan hastalıkların geldiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı ölüm nedenleri istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre 2016 yılında Malatya’da ikamet eden kişilerden 3 984 kişi ölmüştür.

2016 yılında Malatya’da en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından (1630 kişi-%40,9) gerçekleşmiştir. Dolaşım sistemi hastalıklarından sonra en fazla ölüm iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden (710 kişi-%17,8) ve solunum sistemi hastalıklarından (504 kişi-%12,7) gerçekleşmiştir.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."