Önalan, Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan’a çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 1 Ocak 2017 tarihinde hizmete açıldığını belirten Bulut, “16 dönümlük arazide konumlanmış kuruluşumuz 5 katlı ve müstakil olarak tasarlanmış 60 yatak kapasitesi ile engellilerimize hizmet sunuyor. Kuruluşumuzun bünyesinde bir adet Fizyoterapi havuzu da hizmete hazırlanmakta olup yakın zamanda kuruluşta kalan engelli sakinlerin kullanımına hazır hale gelecek” şeklinde konuştu. Malatya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan engellilerle de bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, Bakanlığın engellilere yönelik ülke genelindeki çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “Bakanlığımız, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyecek derecede ağır engeli bulunan kişilere bakım ve bakım destek hizmetlerini 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürmektedir. O tarihten itibaren ilk defa bakıma muhtaç tüm engelliler bakım hizmeti kapsamına alınarak evlerinde, kuruluşlarımızda veya özel bakım merkezlerinde kendilerine bakım hizmeti sunulması sağlanmıştır. Bu kapsamda bugün itibariyle 500 bini aşkın engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanmakta iken yaklaşık 7 bini kuruluşlarımızda ve 15 bini özel bakım merkezlerimizde olmak üzere 22 bin engelli yatılı bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Bu sayede 2002 yılında 2 bin 500’ü aşkın engelli kurum bakımı için sıra beklerken şu anda ülkede bakım için sıra bekleyen engelli bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Önalan, engelli bireylere yönelik hassas bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini de dile getirerek, “Bugün itibariyle 138 Umut Evi’nde 760 engellimize hizmet sunuluyor. Bakanlık olarak engellilerin sosyal çevrelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakım hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmalarına da devam ediyoruz” diye konuştu.

Malatya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engellilere yönelik olarak sunulan müzik, resim-el işi ve beden eğitimi gibi alanlardaki kurslar hakkında da Kuruluş Müdür Yardımcısı Fatih Han’dan bilgiler alan Bakan Müşaviri Kenan Önalan, burada kalan engellilerin sıcak yaklaşımlarını paylaşarak, yapmış oldukları etkinliklere katıldı.

(iha)