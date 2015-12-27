Onarıldı, Vakfa Verildi

Malatya mimarisinde önemli bir yere sahip olan ve Beşkonaklar Caddesi Yeni Lale Sokak girişinde bulunan tarihi konak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi.

Yapımı 1910-1915 yıllarına dayanan ve yıllar içerisinde bakımsızlık nedeniyle virane haline gelen iki katlı, çift girişi olan tarihi konağın restorasyonu ve çevre düzenlemesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve malzeme alımı ile birlikte yaklaşık 530 bin TL harcandı.

Toplam 3 kat ve 462 m2’lik alana sahip olan konakta; zemin katta 5 oda, 1 depo, mutfak ve WC; ikinci katta 7 oda, 2 mutfak, WC; çatı katında ise 2 oda bulunuyor.

Tarihi konakta yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında; duvarlar aslına uygun olarak çivi ve telle örülerek kıtık sıva ile kaplandı. Ahşap merdivenler, kapı ve pencereler yine aslına uygun olarak yapıldı. Konağın yer döşemeleri ve diğer ahşap doğramaları yenilenerek, vernik kaplaması yapılıp dayanıklı hale getirildi. Dış cephedeki mevcut pencere demirlerinin bakımları ile eksik pencere demirleri de yine aslına uygun olarak yeniden yapıldı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi konağın çevre düzenleme çalışmaları da yine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çevre düzenleme çalışmaları sırasında; Ön bahçe girişine ve arka avlu girişine ferforje demirden 2 adet kapı yapıldı. Ön ve arka bahçeye toplam 7 adet aydınlatma direği dikildi, 1.20 metre yüksekliğinde 140 metre uzunluğunda konağın tarihi dokusuna uygun Mardin taşından örülü duvar çekildi. Duvar üzerine ise dekoratif görünümlü ferforje demirden 102 metre korkuluk yapıldı. Toplam 1300 m2 alanda yapılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ayrıca; 280 m2 traverten taş kaplama, 200 m2 kilit parke taş kaplama ve 820 m2 de peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Eğitim kültür ve sosyal amaçlı hizmet verilmesi amacıyla 4 yıllığına kamu yararına faaliyet gösteren bir vakfa (Ensar Vakfı) tahsis edilen konağın, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak, hizmete girdi.