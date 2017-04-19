“Önemli Olan Zihindeki Engeli Kaldırmak”

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Levent Çelik, beraberinde kulübün yönetim kurulu üyeleri Zeki Erdem, Haşim Fırat, Erdal Dönmez ve İzzet Yayla Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, görme engelli spor kulübünün elde ettiği başarı ile Battalgazi Belediyesi’nin engellilere yönelik yaptığı hizmetler konuşuldu.

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Levent Çelik, beraberinde kulübün yönetim kurulu üyeleri Zeki Erdem, Haşim Fırat, Erdal Dönmez ve İzzet Yayla Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, kulübün faaliyetleri ve başarıları hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sporcu Zeki Erdem, kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Spor kulübüyüz. 2008’den bu yana Battalgazi ilçemizde faaliyetteyiz. O zaman Malatya büyük şehir değildi. Federasyonun düzenlediği 9 tane branşımız var. Bu dokuz branşa da yıllardır faal olarak katılmaya çalışıyoruz. 10 yaşından 50 yaşına kadar sporcularımız var. Bunlardan 2 tane futbol takımı, atletizm, yüzme, judo, satranç, atletizm, içinde uzun atlama, yüksek atlama, cirit, gülle, disk, koşma bunlara katılıyoruz. Goalball diye bir oyunumuz var sadece Dünya’da görme engellilere özel oynanan bir oyun. İşte bunları faaliyet takvimine göre zaman zaman katılıyoruz. Şimdiye kadar satrançta dereceye girdik, halterde dereceye girdik, atletizm de dereceye girdik. Temmuz ve Ağustosta futbol müsabakalarımız var. Sonrasında bayan goalball oyunumuz var. Bayanlarımızı bu sene katmayı düşünüyoruz. 7-8 kişi kadar bayan sporcumuz var. 5-6 çocuk sporcumuz var. Tabi sporculara ulaşmakta zorlanıyoruz. Yetişkin olanlar bağımsız hareket ediyor ama çocuklar ve bayanlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Aileler antrenman olsun, turnuva olsun, geliş gidişte biraz sağlamcı davranıyorlar. Başkanız Engelli Yaşam Merkezi’nden dolayı size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizleri burada görmekten ve bizleri ziyaret etmenizden dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyorum. Hakikaten görme engelli kardeşlerimizin Türkiye genelindeki yapılan sportif müsabakalara 8 ve 9 dalda katıldıkları memnuniyetle müşahede ettim. Bu katılımlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Alanya’da yapılan serbest yüzme ve sırt üstü yüzmede Türkiye üçüncülüğünü alan bir takımı ağırlamaktan dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. Demek ki engeller zihinlerde kaldırılırsa, fiziksel engelin hiçbir anlamının olmadığını burada ki başarı grafiğinde gösterdiği gibi temel esas oluyor. Esas olan zihinlerde ki engelli, önyargımızı ortadan kaldırmamız gerekir. Engelli olgusunu biz şöyle tarif ediyoruz; İnsanlar eğer bütün uzuvlarının değerlendirmesini yapsa memlekette belki engelsiz insan olmaz. Her engel görünür olsaydı memlekette engelsiz insan kalmazdı. Bunu da bu şekilde ifade etmek istiyorum. Biz bu duygu ve düşünce içerisindeyiz. Esas olan insanların zihinlerinde ki engellerin, prangaların kaldırılmasıdır. Biz engellilerimiz için Engelsiz Yaşam Merkezi’ni sizlerin de biraz evvel ifade ettiği gibi bir konsept boyutu itibariyle kampüs şeklinde temelini geçtiğimiz günlerde sayın Bakanımızın katıldığı bir törenle attık. İnşallah o engelsiz merkezimizde sizlerin yüzme antrenmanlarını gerçekleştireceğiniz havuzlardan tutun atölyelerimize, sosyal mekanlarınızdan, sportif aktivitelerinizi gerçekleştireceğiniz mekanların olmasına kadar, ayrıca dinlenme ile ilgili, atölye çalışmaları ile ilgili, bütün bir kompleks içerisinde olacak bir kampüs hüviyeti içerisinde gerçekleşecek. Bu yapmakta olduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi şu anda Türkiye’de sayılı merkezlerden belki de en ilklerinden gerçekleştirilebilecek bir kampüs hüviyetinde olacak. Bu merkezin başta sizlere ve bütün kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu ve benzeri çalışmalar için bundan sonraki süreçte belediye olarak üzerimize düşen gereklilikleri de memnuniyetle yerine getiririz” diye konuştu.

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