Evkur Yeni Malatyaspor’lu Sadık Çiftpınar, Eskişehirspor ile sahalarında oynayacakları karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Taraftarlarımızı bu maçta özellikle davet ediyorum. Onlar bizim her zaman itici gücümüzler. Bu maçta görevlerini yapmalarını bekliyoruz. Bizi desteklemelerini bekliyoruz” dedi.

Malatya İnönü Stadı’nda gazetecilere açıklamada bulunan Çiftpınar, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, yeniden galibiyet serisi yakalayıp, sezon sonunda Süper Lig hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.

“EL BİRLİĞİYLE GÜZEL BİR GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ”

Çiftpınar, 18 Nisan Salı günü sahalarında Eskişehirspor ile son derece ciddi ve önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, “Bu saatten sonra bütün maçlar birbirinden zorlu maçlar. Ümraniyespor karşısında en kötü sahadan beraberlikle ayrılacağımızı düşündük. Oyunun gidişatı böyleydi. Futbolda bunlar var. Bazen istemediğiniz sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi bu maçı unuttuk. Önümüzde zorlu bir Eskişehirspor maçı var. Çok önemli bir maç, ciddi bir karşılaşma. Takım olarak havamızı bozmayacağız. Bu ligin lideriyiz. En yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Kendimize büyük bir özgüvenle maçımıza çıkıp, üç puanımızı alacağız. Ağabeylerim kardeşlerim elinden geleni yapıyor. Taraftarlarımızın desteği ile bu maçtan üç puanla ayrılacağız. Taraftarlarımızdan uzun süre ayrı kaldık. Bu maçla taraftarlarımıza kavuşacağız. Burada el birliği ile güzel bir galibiyet almayı düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ONLAR GİBİ YAPMAYACAĞIZ”

Eskişehirspor ile ligin ilk yarısında oynadıkları karşılaşmaya dikkat çeken Çiftpınar, “Biz onlar gibi yapmayacağız. Malatya misafirperver bir kent, efendice mücadele edip, 3 puanı almak istiyoruz” diye konuştu.

Çiftpınar, Eskişehirspor maçında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu ifade ederek, “İlk maçta rakibimiz açısından çok güzel bir atmosfer vardı. Yeni stadyumlarını açmışlardı. Rakibimizde çok tecrübeli futbolcular var. İlk maçta saha içinde yaşanan olayları biraz fazla abartmışlardı. Tecrübeli futbolcuların tecrübesine yakışmayan hareketler sergilediler. Biz burada onları öyle ağırlamayacağız. Malatya misafirperver bir kent, efendi bir şekilde maçımıza çıkıp, üst düzey mücadelemizi ortaya koyacağız. Biz futbolumuza odaklanacağız. Futbolun gerektirdiği sertlikte mücadelemizi ortaya koyup, kazanan tarafın biz olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“GÖREVE HAZIRIM”

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çiftpınar, kendi durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Sakatlığımın iyileşme süreci normalde üç hafta gibi bir zamandı. Biraz erken başladık. Bunun istişaresini yapmıştık. Takımımız adına sağlam oyuncunun oynaması yönünde bir karar verdik. Daha faydalı olması açısından, nitekim de öyle oldu. Son maçta yine kazanabilirdik. Şanssız bir gol ile rakibimize mağlup olduk. Sakatlığım ise şuanda tamamen geçti. Hocamdan forma bekliyorum. Hocam bana ne zaman forma verirse, aslanlar gibi sahaya çıkıp mücadelemi ortaya koyarım. Şuanda benim oynamam veya başkasının oynaması adına hiçbir sıkıntı yok. Herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Sağlığım çok şükür iyi. Tekrar şans verilirse ben mücadelemi vermeye hazırım.”

“TARAFTARLARIMIZI ÖZEL OLARAK BEKLİYORUZ”

Çiftpınar, Eskişehirspor maçında taraftarların desteğine çok ihtiyaçlarının olacağını belirterek, “Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Sahamızın kötü olması nedeniyle uzun zamandan beri dışarıda maçlarımızı oynuyorduk. Bundan dolayı taraftarlarımızdan uzun süre ayrı kaldık. Bu maçta yeniden taraftarlarımız ile buluşuyoruz. Taraftarlarımızı bu maçta özellikle davet ediyorum. Onlar bizim her zaman itici gücümüz. Bu maçta görevlerini yapmalarını bekliyoruz. Bizi desteklemelerini bekliyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Bu destekle birlikte üç puanımıza ulaşacağız. Özellikle yine söylüyorum. Taraftarlarımızı bu maça özel olarak davet ediyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi