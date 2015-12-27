“Onlar Seçmen Değil”

30 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyelikleri ile muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin belirleneceği seçimlerde vatandaşın önüne 4 oy pusulası ve 2 sandık gelecek. 3 Oy bir zarfa ve bir sandığa atılırken, muhtar ve azaların bulunduğu oy pusulası zarfıyla diğer sandığa atılacak.

Alınan bilgilere göre; zamanı verimli kullanma amacı ile ayrı ayrı sandıklar yerine, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının bulunduğu 2 ayrı pusulanın yanı sıra belediye meclis üyelerinin bulunduğu toplam 3 pusula, tercih doğrultusunda ayrı ayrı mühürlendikten sonra tek zarfa konulacak ve bir sandığa atılacak. İkinci sandık ise mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetinin yer aldığı pusulalara ayrıldı.

Suriyeliler seçmen değil

Yetkililer; Malatya’da toplam sayıları 8 bine yaklaşan Suriyeli mültecilerin oy kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek “Hiçbir Suriyeli’ye seçmen kartı vermedik. Dolayısıyla seçmen olmaları mümkün değil.” dDiyerek, Suriyelilerin seçimlerde oy kullanmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Güvenlik görevlileri, kendi sandıklarına

Sandık çevre ve bölgelerinde görevli güvenlik güçlerinin oylarını nerede kullanacakları yönlü soruya ise yetkililer, “ Bu konuda Emniyet Müdürlüğü ile görüştük. Fakat onlar bize 24 Mart’tan önce isim bildiremeyeceklerini ifade ettiler. Bu tarih de bizim takvimimize uymuyordu. O nedenle sandık çevresi ve bölgesinde görev alan kolluk kuvvetleri seçimin güvenliğini aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak kayıtlı oldukları sandıklara giderek oy kullanabilecekler. Yani, görevli olduğu seçim çevresi veya bölgesinde oy kullanma gibi bir durum söz konusu değildir” şeklinde yanıtladı.

ARŞİV FOTO: Malatya’da Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kent