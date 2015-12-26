‘Oralardaki Musluklar Ters Takılmalı!..’

Sağlık Müdürü Dr. Sezai Demirel, su ve besinlerle bulaşan hastalıklar konusunda bir açıklama yaptı.

Aynı zamanda Dahiliye Uzmanı olan Dr. Demirel’in açıklamaları şöyle:

“Su sağlığımızın garantisidir. Sağlıklı ve kaliteli bir hayat için yeteri kadar sağlıklı su tüketilmelidir. Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı yaklaşık 1,5-2 litre (8-10) bardak kadardır.Ancak hava sıcaklığının çok yükseldiği ve vücudun su ihtiyacının arttığı durumlarda tüketilmesi gereken su miktarıda artar.Yaşlandıkça vücudumuzun sıvı dengesini düzenleyebilmek için daha fazla su tüketmeliyiz.

Yüksek sıcaklıklarda uzun süre sıvı kaybı yaşayan kişilerde sıcak çarpması veya sıcaklık şoku riski bulunur. Vücuttaki sıvı miktarının %20 oranında azalması yaşamsal risk oluşturmaktadır.

Sağlıklı ve temiz su içerisinde hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve vücutta zehirli etki yapacak kimyasal maddelerin bulunmadığı sudur. İçme suyu renksiz, tatsız, tortusuz ve kokusuz olmalıdır. Bazı kimyasal maddelerin ve mikropların suda bulunması suyun kirlenmesine neden olur. Kirliliğinden şüphe edilen suların 10 dakika kaynatılması suyun mikroplardan temizlenmesi için yeterlidir. Bireysel klorlama piyasada bulunan ve eczanelerde pazarlanan klor tabletleri ile de yapılabilir.

Güvenli gıda, her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır. Gıda kaynaklı hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde özellikle çocuklar yaşlılar ve hamilelerde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun sonucunda insanların sağlığını ve hayatını kaybetmesi yanında yapılan sağlık harcamaları büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.

Gıda güvenliği programlarının uygulanmasıyla bu tehlikeler en aza indirilerek meydana gelen hatanın nereden kaynaklandığı ve çözümü bulunabilmektedir.

* Sağlıklı Gıda Tüketimine Yönelik Tavsiyeler

 Doğal ve taze gıdalar tercih edilmelidir.

 Sağlam, zedelenmemiş, bozuk olmayan gıdalar seçilmeli, hastalık yapabilecek şüpheli gıdalar özellikle küflenmiş rengi görüntüsü ve kokusu değişmiş gıdalar kesinlikle satın alınmamalı ve tüketilmemelidir.

 Meyve ve sebzeler akan su altında iyice yıkanmalı, sebze ve meyve yıkamada deterjan ve sabun kullanılmamalıdır.

 Çiğ olarak tüketilen gıdaların yeterince temizlenememesi halinde sağlık için her zaman tehlike oluşturabileceği unutulmamalıdır.

 Ambalajlı gıda maddeleri tercih edilmeli, gıdaların ambalajları üzerinde üretici firma adı, adresi ve tanıtıcı işareti, maddenin adı, imal ve son kullanma tarihi, mamülün çeşidi, asgari net miktarı, gıdanın kullanımı ile ilgili uyarıcı bilgilerin yazılı olmasına ve ambalaj yüzeyinin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

 Eller yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, dışarıdan eve gelince sabun ve bol su ile 15-30 sn iyice yıkanmalıdır.

 İyi kaynatılmayan süt ve bu sütlerden yapılan peynir tüketilmemelidir.

 Küçük çocuklara katkı maddesi içeren yiyecekler mümkün olduğunca yedirilmemelidir.

 Saflaştırılmış ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri tercih edilmeli, özellikle kepekli vb. ekmek tüketilmelidir.

 Hayvansal gıdalar hiçbir şekilde çiğ olarak tüketilmemelidir.

Ağız yolu ile bulaşan hastalıklar mikroplu su ve gıdaların tüketilmesi ile bulaşır.

Bu hastalıklar:

 Besin zehirlenmeleri

 Tifo, Kolera, Viral Hepatit A, Bruselloz

 Barsak Kurtları ve Solucanları

 Çocuk Felci, Toksoplazmoz, Bağırsak Veremi

Yukarıda sayılan hastalıkların bir kısmı ishalle seyreder. İshal; normal kıvamdaki dışkının sulu, yumuşak, bazen kanlı ve sümüklü şekil alıp dışkılama sayısının artması olarak tanımlanır. İshal, su ve gerekli kimyasal maddelerin vücuttan kaybına neden olur. Bu durum çocuklarda ve yaşlılarda ciddi klinik tablolara neden olabilir. Özellikle çocuklar başta olmak üzere ishalli olanlara bol sıvı verilmelidir.

* Ağız Yolu ile Bulaşan Hastalıklardan Genel Korunma Yolları

 Kişisel temizlik kurallarına uyulmalı,

 Gıdalar üretimden tüketimine kadar bütün aşamalarında temiz olarak muhafaza edilmeli,

 Pastörize ya da UHT tekniği ile paketlenmiş uzun ömürlü süt tüketilmeli,

 Çiğ süt tüketilecekse kaymak tuttuktan sonra karıştırılarak 5-7 dakika kaynatılmalı, ardından olabildiğince kısa sürede soğutulmalıdır.

 Çiğ yenen sebze ve meyveler akansu altında iyice yıkandıktan sonra tüketilmeli,

 Doğal tat ve kokusu değişmiş bozuk gıdalar tüketilmemeli,

 Botulismus zehirlenmesi gibi felç ve ölümlere neden olan hastalıklardan korunmak için özellikle konserve gıdalar, iyice kaynatıldıktan sonra tüketilmeli,

 Kapağı bombeleşmiş ve kullanma süresi geçmiş konserve gibi gıdalar tüketilmemeli,

 Karasinek ve hamamböceği gibi mekanik taşıyıcıların üreme koşulları ortadan kaldırılmalı,

 İçme ve kullanma suları temiz olmalı, şüpheli durumlarda içme suları kaynatılmalı,

 Toplu yerlerde (okul, kışla, vb.) içme sularının muslukları ters çevrilmiş olarak takılmalı ve sular el değmeden içilmeli,

 Şebeke suyu boruları, kuyu ve tulumba gibi içme ve kullanma suları, hela çukurlarından en az 30 metre uzakta olmalı,

 Mutfak ve yemek atıkları gibi ıslak çöpler ayrı torbalarda toplanmalı ve alınma saatine yakın kapalı ortam içinde dışarı çıkarılmalı,

Çöplük ve gübrelikler zararsız duruma getirilmeli, olabildiğince evlerden uzakta olmalıdır.”