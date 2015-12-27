Ordu- Üniversite Konseri

Çanakkale Zaferinin yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle 2. Ordu Bölge Bandosu ile İnönü üniversitesi Gençlik Orkestrası ve Korosu tarafından ortak anma konseri düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki “Tarihten günümüze Şehitlerimiz” temalı konserde 2. Ordu Bandosu ile üniversitenin Gençlik Orkestrası ve Korosu sahnede birlikte yer aldı.

Konserde O Furtuna, Bozkırın Sesi, İzmir’in Dağlarında, Alay Marşı, Eledim Eledim, Çanakkale Türküsü, Çanakkale Oratoryosu, Yeni Cami Avlusunda, Ses ve Nefes, Vatan Marşı ve İleri Marşı adlı eserler seslendirildi. Konserde tarihsel gelişimi ise Erhun Erdoğan ile İdil Acim anlattı. Konser ilgiyle izlendi.

Şef Bando Yarbay Mert Asıl tarafından yönetilen konseri Vali Vasip Şahin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu ile birlikte kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kalabalık bir topluluk izledi.Konser sonucunda Vali Şahin ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Mendi, birlikte sahneye çıkarak, çiçek sunup, teşekkür ettiler.